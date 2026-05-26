Chỉ định Bí thư đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Bách Nhật
26/05/2026 17:15 GMT+7

Sáng ngày 26.5, tại trụ sở cơ quan Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, trao quyết định và tặng hoa cho ông Đỗ Hồng Quân

ẢNH: TRUNG HIỀN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Phi Long đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long mong muốn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - nơi đại diện tiếng nói của văn nghệ sĩ cả nước  phát huy tốt vai trò đoàn kết giới văn nghệ sĩ, đóng góp phản biện xã hội ở các lĩnh vực chuyên môn, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên và là cầu nối cho Đảng, Nhà nước trong đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp đối với văn nghệ sĩ.

“Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cần lấy Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình. Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cần đi đầu trong việc đề xuất tham mưu chính sách, chiến lược, làm những công việc xứng tầm để hiện thực hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam”, ông Nguyễn Phi Long nói.

Phát biểu tiếp thu và nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng việc Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là sự tín nhiệm và tin tưởng dành cho tôi. Đối với tôi, đó là trọng trách và niềm vinh dự rất to lớn”, ông Đỗ Hồng Quân cho biết.

