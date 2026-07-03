Chỉ duy nhất hãng bay này vào được top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Theo Brand Finance, hãng hàng không Quốc gia Việt Nam được đánh giá cao nhờ theo đuổi mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu.

Tổ chức này ghi nhận Vietnam Airlines duy trì niềm tin của khách hàng và có độ hiện diện cao trong ngành hàng không. Đây là những tiêu chí quan trọng trong chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI), bên cạnh giá trị tài chính của thương hiệu.

Vietnam Airlines vào Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam theo Brand Finance

Để có được kết quả này, nhiều năm qua Vietnam Airlines thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, tập trung nâng chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế và hoàn thiện trải nghiệm của hành khách.

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines vừa phát triển hoạt động kinh doanh, vừa đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đặc biệt của đất nước. Hãng nhiều lần thực hiện các chuyến bay phục vụ công tác đối ngoại, nhiệm vụ nhân đạo và các hoạt động có ý nghĩa quốc gia. Những dấu ấn đó cũng tạo nên vị thế riêng của Vietnam Airlines trên thị trường trong nước và quốc tế.

Một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển là dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8, thương vụ mua sắm máy bay có quy mô lớn nhất trong lịch sử Vietnam Airlines. Dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, trẻ hóa đội bay và tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng mạng đường bay trong những năm tới.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Điều quan trọng nhất với Vietnam Airlines là mỗi cải tiến đều mang lại giá trị thiết thực cho hành khách. Chúng tôi kiên trì đầu tư cho đội bay, công nghệ, mạng đường bay và chất lượng dịch vụ vì đó là nền tảng để xây dựng một thương hiệu bền vững. Sự ghi nhận của Brand Finance là nguồn động viên để Vietnam Airlines tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới".

Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, mạng bay quốc tế tiếp tục được nối dài với các đường bay mới đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay trọng điểm tới châu Âu, Đông Bắc Á và Úc. Việc mở rộng mạng bay không chỉ mang thêm lựa chọn cho hành khách mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế, thúc đẩy giao lưu, du lịch và thương mại.

Ở mảng dịch vụ, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc mở rộng ứng dụng sinh trắc học, triển khai Internet trên tàu bay, nâng cấp chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles và cải tiến nhiều dịch vụ trên mặt đất cũng như trên không.

Trước đó, trong báo cáo Airlines 50 năm 2026, Brand Finance cũng đánh giá Vietnam Airlines vào Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới. Việc đồng thời góp mặt trong hai bảng xếp hạng uy tín của Brand Finance không chỉ khẳng định vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường trong nước và quốc tế mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, lấy trải nghiệm khách hàng làm nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu hãng hàng không quốc gia.