Chị em Kendall, Kylie Jenner đua nhau gây sốc

Sau chưa đầy 20 phút đăng tải, bài đăng "nóng bỏng" của siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner đã thu về gần 2 triệu lượt thích trên trang Instagram cá nhân có 290 triệu người theo dõi.

Kendall giữ vững sức hút của bản thân trong suốt hơn một thập niên làm việc ở ngành giải trí. Chân dài sinh năm 1995 là thành viên của gia đình người Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình thực tế, kinh doanh và thời trang bao gồm hai người chị cùng mẹ khác cha là Kourtney và Kim Kardashia cùng em gái Kylie. Chị em Kendall, Kylie cực kỳ thân thiết và gắn bó trong cả cuộc sống lẫn công việc

Loạt ảnh khỏa thân đen trắng mới nhất của Kendall được chụp bởi nhiếp ảnh gia Mert Alas. Đây cũng là người đã chụp cho siêu mẫu Mỹ bộ ảnh sexy, cá tính trong chiến dịch thời trang của Calvin Klein mới đây

Nếu người em 27 tuổi Kylie chụp ảnh sexy nhằm tái hiện khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Demi Moore để ăn mừng Halloween thì cô chị 29 tuổi Kendall không tiết lộ lý do cởi áo. Trong loạt ảnh này, nàng mẫu dùng hai tay che ngực, biểu cảm lạnh lùng nhưng vô cùng sắc sảo, cuốn hút

Phong cách thời trang sexy, phóng khoáng là dấu ấn chủ đạo của Kendall, được cô thể hiện trên sàn catwalk, các bộ ảnh thời trang, ảnh tạp chí và thảm đỏ các sự kiện hàng đầu tại Hollywood

Kendall Jenner bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi 13 với các bộ ảnh quảng cáo cho Forever 21 và Teen Vogue. Tuy nhiên cô sớm nổi tiếng trước đó khi tham gia vào chương trình truyền hình thực tế đình đám của gia đình là Keeping Up with the Kardashians.

Thành công và danh tiếng của chân dài cao 1,8m này được đánh dấu ở tuổi 19, khi cô bắt đầu sải bước cho các nhà mốt cao cấp tại tuần lễ thời trang New York, Milan và Paris. Ở tuổi 22, Kendall được Forbes vinh danh là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Tiếp đó, chỉ hai năm sau khi ra mắt một thương hiệu rượu, cô vào danh sách Forbes 30 Under 30. Đế chế kinh doanh này có giá trị khoảng 25 triệu USD.

Trong mùa thời trang vừa qua, tuy vắng mặt trong show diễn nội y Victoria's Secret nhưng Kendall vẫn xuất hiện đều đặn trên sàn runway, trong các chiến dịch quảng cáo, tạp chí và là gương mặt đại diện của nhiều nhà mốt như Gucci, Calvin Klein, L'Oréal, Tommy Hilfiger, Bottega Veneta...