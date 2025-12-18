Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Chi hội Tàu du lịch Hạ Long hướng tới mùa du lịch mới

Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
18/12/2025 13:46 GMT+7

Vừa qua, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, sơ kết mô hình '3 không' và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hiện Chi hội có 225 hội viên là chủ sở hữu gần 400 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, cùng các đơn vị kinh doanh dịch vụ phụ trợ. Trong năm 2025, Chi hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng triển khai hiệu quả mô hình "3 không", góp phần nâng cao an toàn, văn minh trong hoạt động vận chuyển khách tham quan di sản.

Chi hội Tàu du lịch Hạ Long hướng tới mùa du lịch mới - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ thuyền trưởng, thuyền viên và nhân viên tàu du lịch, như hội thi "Báo cháy 114", thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; ra mắt "Tổ chữa cháy tình nguyện". Chi hội cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị AIS, VHF nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn hàng hải cho các phương tiện du lịch.

Đáng chú ý, trước sự cố đắm tàu xảy ra trên vịnh Hạ Long vào tháng 7.2025, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên vịnh.

Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm 2026, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long xác định tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh tàu du lịch.

