Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chỉ huy Ukraine tố Nga ‘sao chép’ thành tựu UAV quân sự
Video Thế giới

Chỉ huy Ukraine tố Nga ‘sao chép’ thành tựu UAV quân sự

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
16/05/2026 19:00 GMT+7

Theo lời chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, Moscow đang sao chép mô hình mở rộng lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, với số lượng nhân sự chuyên biệt của Nga sẽ vượt 100.000 người vào mùa xuân năm 2026.

Khi chiến trường ngày càng bị chi phối bởi các hệ thống không người lái, việc giành và duy trì ưu thế trong cuộc chiến UAV trở nên cực kỳ quan trọng đối với thành công chiến lược.

Đầu năm, quy mô lực lượng UAV của Nga chỉ ở mức 86.000 người, nhưng đến ngày 1.5, con số này đã tăng lên 114.000 và dự kiến đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu 168.000 người mà Moscow đã đặt ra.

Ông Brovdi nói: “Về cơ bản, họ đang sao chép mô hình hiện có của Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine. Họ có kinh nghiệm riêng trong một số lĩnh vực, nhưng phần lớn họ đang cố gắng đánh cắp thứ gì đó từ chúng tôi, sao chép nó, đi theo con đường đã được giải quyết sẵn”.

Kể từ năm đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động tại Ukraine, Kyiv có xu hướng đổi mới nhanh hơn với UAV, phát triển các công nghệ mới và các phương án thích ứng trên chiến trường mà sau đó được Nga sao chép và mở rộng quy mô.

Chỉ huy Ukraine tố Nga ‘sao chép’ thành tựu UAV quân sự - Ảnh 1.

Binh lính Nga chuẩn bị máy bay không người lái trên tiền tuyến ở Pokrovsk (Ukraine), ngày 25.10.2025

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Dù Ukraine thường đi trước về đổi mới công nghệ, Nga lại có lợi thế lớn trong việc mở rộng quy mô sản xuất. Từ năm 2024, khi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) bắt đầu thống trị mặt trận, Nga đã nhanh chóng bao phủ tiền tuyến bằng các dòng FPV, UAV cánh cố định giá rẻ Molniya, UAV công nghệ cao Lancet và UAV tầm xa kiểu Shahed.

Sự ra đời của Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon vào năm 2025 - được xem là câu trả lời đối với đơn vị tinh nhuệ “Magyar’s Birds” của Ukraine - đã hoàn thiện hệ sinh thái UAV của Nga nhằm cắt đứt hậu cần và săn lùng các phi hành đoàn Ukraine.

Bên cạnh đó, trong cuộc đua giành ưu thế trên không, mạng lưới thông tin liên lạc đóng vai trò quyết định. Ukraine vừa giành được lợi thế chiến lược lớn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov thuyết phục tỉ phú Elon Musk vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị Starlink do lực lượng Nga sử dụng.

Động thái này giáng đòn mạnh vào năng lượng chỉ huy, kiểm soát thời gian thực và vận hành thiết bị không người lái của Nga trong môi trường bị tác chiến điện tử mạnh.

Để lấp đầy khoảng trống, Nga đang khẩn trương nghiên cứu một hệ thống internet vệ tinh tương đương Starlink. Dù công nghệ này hiện được đánh giá là kém hơn đáng kể so với đối thủ từ Mỹ, đây vẫn là nỗ lực của Moscow nhằm tái lập thế cân bằng trong cuộc chiến UAV khốc liệt hiện nay.

Tin liên quan

Thủ tướng Latvia theo bước Bộ trưởng Quốc phòng từ chức vì UAV Ukraine

Thủ tướng Latvia theo bước Bộ trưởng Quốc phòng từ chức vì UAV Ukraine

Thủ tướng Latvia từ chức sau khi bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) Ukraine rơi xuống lãnh thổ.

Khám phá thêm chủ đề

UAV UKRAINE nga Elon Musk Moscow Mykhailo Fedorov Kyiv máy bay không người lái UAV tầm xa UAV Shahed thiết bị Starlink Internet Starlink Starlink chiến dịch quân sự đặc biệt xung đột Nga-Ukraine Tác chiến điện tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận