Chỉ huy Ukraine tố Nga ‘sao chép’ thành tựu UAV quân sự

Khi chiến trường ngày càng bị chi phối bởi các hệ thống không người lái, việc giành và duy trì ưu thế trong cuộc chiến UAV trở nên cực kỳ quan trọng đối với thành công chiến lược.

Đầu năm, quy mô lực lượng UAV của Nga chỉ ở mức 86.000 người, nhưng đến ngày 1.5, con số này đã tăng lên 114.000 và dự kiến đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu 168.000 người mà Moscow đã đặt ra.

Ông Brovdi nói: “Về cơ bản, họ đang sao chép mô hình hiện có của Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine. Họ có kinh nghiệm riêng trong một số lĩnh vực, nhưng phần lớn họ đang cố gắng đánh cắp thứ gì đó từ chúng tôi, sao chép nó, đi theo con đường đã được giải quyết sẵn”.

Kể từ năm đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động tại Ukraine, Kyiv có xu hướng đổi mới nhanh hơn với UAV, phát triển các công nghệ mới và các phương án thích ứng trên chiến trường mà sau đó được Nga sao chép và mở rộng quy mô.

Binh lính Nga chuẩn bị máy bay không người lái trên tiền tuyến ở Pokrovsk (Ukraine), ngày 25.10.2025 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Dù Ukraine thường đi trước về đổi mới công nghệ, Nga lại có lợi thế lớn trong việc mở rộng quy mô sản xuất. Từ năm 2024, khi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) bắt đầu thống trị mặt trận, Nga đã nhanh chóng bao phủ tiền tuyến bằng các dòng FPV, UAV cánh cố định giá rẻ Molniya, UAV công nghệ cao Lancet và UAV tầm xa kiểu Shahed.

Sự ra đời của Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon vào năm 2025 - được xem là câu trả lời đối với đơn vị tinh nhuệ “Magyar’s Birds” của Ukraine - đã hoàn thiện hệ sinh thái UAV của Nga nhằm cắt đứt hậu cần và săn lùng các phi hành đoàn Ukraine.

Bên cạnh đó, trong cuộc đua giành ưu thế trên không, mạng lưới thông tin liên lạc đóng vai trò quyết định. Ukraine vừa giành được lợi thế chiến lược lớn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov thuyết phục tỉ phú Elon Musk vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị Starlink do lực lượng Nga sử dụng.

Động thái này giáng đòn mạnh vào năng lượng chỉ huy, kiểm soát thời gian thực và vận hành thiết bị không người lái của Nga trong môi trường bị tác chiến điện tử mạnh.

Để lấp đầy khoảng trống, Nga đang khẩn trương nghiên cứu một hệ thống internet vệ tinh tương đương Starlink. Dù công nghệ này hiện được đánh giá là kém hơn đáng kể so với đối thủ từ Mỹ, đây vẫn là nỗ lực của Moscow nhằm tái lập thế cân bằng trong cuộc chiến UAV khốc liệt hiện nay.