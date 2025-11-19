Rubicon - mũi nhọn giúp Nga phá ưu thế UAV của Ukraine

Trang New Voice of Ukraine mới đây dẫn lời ông Egor Firsov, một sĩ quan Ukraine, giải thích rằng trung tâm Rubicon hoạt động độc lập với học thuyết quân đội thông thường, được phép tự thiết lập các nhiệm vụ của mình.

Theo đài RT của Nga, Rubicon được thành lập vào tháng 8.2024, với nhiệm vụ điều phối các hoạt động máy bay không người lái tiền tuyến, đổi mới, đào tạo và chia sẻ dữ liệu trên khắp các lực lượng Nga.

Một quan chức cấp cao của một cơ quan đặc nhiệm hàng đầu của Ukraine nói với New Voice rằng Rubicon về bản chất không phải là một đơn vị quân đội, mà thuộc tình báo quân sự Nga. Nhờ đó, đơn vị này được tài trợ tốt hơn, tiếp cận công nghệ tiên tiến, và có trình độ đào tạo nhân sự cao hơn.

New Voice cho biết dưới sự chỉ huy của đại tá Nga Sergei Budnikov, Rubicon bao gồm 7 phân đội chuyên biệt, mỗi phân đội có 130-150 nhân sự - tổng cộng khoảng 1.000 chuyên gia. Mỗi phân đội tập trung vào một lĩnh vực cụ thể: máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), phòng không chống máy bay không người lái, trinh sát sâu hoặc tấn công xe bọc thép.

Một lính cứu hỏa dập tắt đám cháy trên những chiếc ô tô đang bốc cháy gần tòa nhà chung cư bị máy bay không người lái của Nga tấn công tại Kharkiv (Ukraine), ngày 19.11.2025 ẢNH: REUTERS

Vũ khí chính của Rubikon là máy bay FPV sử dụng cáp quang như VT-40 và KVN, hoàn toàn miễn nhiễm với tác chiến điện tử. Tín hiệu truyền đi qua các sợi cáp quang mỏng, được rải ra trong khi bay. Phạm vi bay hiện tại là 15-20 km, nhưng các phiên bản tầm bay hơn 30 km đang được phát triển. Cá biệt, Rubicon cũng từng công bố video dùng UAV tự sát Lancet tấn công một tổ hợp phòng không Ukraine ở khoảng cách 80 km.

New Voice dẫn lời chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko cho biết: “[Rubicon] tập trung vào việc săn lùng người điều khiển UAV. Đó là ưu tiên của họ. Hầu hết các mục tiêu của họ đều là những địa điểm mà người điều khiển UAV của Ukraine đóng quân”.

Việc hạ gục một người điều khiển giàu kinh nghiệm có thể làm tê liệt toàn bộ trục trinh sát hoặc tấn công của máy bay không người lái. Quan điểm này được chứng minh bằng một số liệu do chính Rubicon đưa ra trong tháng 10.2025, theo đó hơn một phần ba (37,5%) các cuộc không kích được xác nhận của Rubicon là nhằm vào UAV của Ukraine cũng như thiết bị robot trên mặt đất. Thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử chiếm hơn 16% số lần tấn công thành công, tiếp theo là xe bọc thép và không bọc thép, và các vị trí quân cố định.

Chiến thuật đặc trưng của đơn vị này là các cuộc tấn công “bầy đàn” hàng loạt - phóng 10-20 UAV cùng lúc ở các độ cao và tần suất khác nhau để gây quá tải cho hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Ukraine.

Rubicon đóng vai trò đơn vị chủ chốt trong quân chủng thiết bị không người lái chuyên về tác chiến UAV mà Nga vừa công bố thành lập trong tháng 11.2025.

Quân chủng mới này được thành lập theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin, chuyên vận hành phương tiện không người lái trên không, mặt đất và mặt nước. RT dẫn lời Đại tá Sergey Ishtuganov, phó tư lệnh quân chủng, cho biết lực lượng thuộc quân chủng mới sẽ có khả năng tác chiến độc lập, cũng như hiệp đồng với những đơn vị khác trong quân đội Nga.