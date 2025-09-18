Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

UAV Geran-3 Nga có thể chống tác chiến điện tử, dùng linh kiện nhiều nước

Bảo Hoàng
18/09/2025 09:35 GMT+7

Tình báo Ukraine tiết lộ mẫu UAV tự sát Geran-3 của Nga mang nhiều linh kiện từ nước ngoài, cũng như trang bị công nghệ đối phó tác chiến điện tử.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) vừa công bố những thông tin chi tiết về mẫu máy bay không người lái (UAV) tấn công mới nhất của Nga Geran-3. Theo đó, UAV này sử dụng nhiều linh kiện của phương Tây và Trung Quốc, đồng thời được trang bị công nghệ chống tác chiến điện tử, Business Insider đưa tin ngày 17.9.

Theo HUR, Geran-3 được xem là phiên bản nội địa do Nga sản xuất, mô phỏng mẫu UAV Shahed-238 của Iran. Geran-3 đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine từ đầu năm nay và nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí tấn công chủ lực của quân đội Nga.

UAV Geran-3 Nga 'nhồi' linh kiện nhiều nước, có thể chống tác chiến điện tử? - Ảnh 1.

Ukraine ngày 16.9 công bố đồ họa thiết kế của UAV Geran-3 Nga

ẢNH: TỔNG CỤC TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG UKRAINE

Khác với phiên bản tiền nhiệm UAV Geran-2 chỉ dùng cánh quạt, Geran-3 được trang bị động cơ phản lực JT80, cho phép nó đạt tốc độ lên tới 370 km/giờ và tầm bay 1.000 km.

Mẫu UAV này thường đạt tốc độ tối đa khi bay qua khu vực phòng không của Ukraine và ở giai đoạn cuối của hành trình bay, trước khi lao thẳng vào mục tiêu và phát nổ.

Đồng thời, HUR cho biết Geran-3 được nâng cấp đáng kể với hệ thống định vị vệ tinh, được cho là có khả năng chống lại các biện pháp tác chiến điện tử.

UAV Geran-3 Nga 'nhồi' linh kiện nhiều nước, có thể chống tác chiến điện tử? - Ảnh 2.

Tình báo Ukraine hồi tháng 2 đã "mổ xẻ" linh kiện và động cơ trong thiết bị mà Kyiv cho là UAV Geran-3

ẢNH: TỔNG CỤC TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG UKRAINE

HUR nêu thêm bên trong Geran-3 có gần 50 linh kiện nước ngoài, với nguồn gốc từ một số ít quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh, Thụy Sĩ và Đức, ngoài ra còn có linh kiện từ Trung Quốc. Hệ thống camera và truyền video được cho là giống với Geran-2.

Việc phát triển Geran-3 sử dụng động cơ phản lực nhấn mạnh sự đầu tư ngày càng tăng của Nga vào năng lực UAV cảm tử. Moscow đã đẩy mạnh sản xuất UAV kiểu Shahed và đang sản xuất hàng nghìn chiếc loại này mỗi tháng. Đầu tháng 9, Ukraine nói Nga đã thực hiện một cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay với hơn 800 chiếc. Tình báo phương Tây đánh giá năng lực tấn công của Nga có thể lên tới 2.000 UAV chỉ trong một đêm.

Ukraine đau đầu trước UAV, tên lửa mới của Nga

Để ứng phó, Ukraine đã nhanh chóng sản xuất hàng loạt một kho vũ khí UAV đánh chặn lớn. Những hệ thống này, có khả năng truy đuổi mục tiêu, được sản xuất với chi phí thấp. Chúng được cho là có thể đánh chặn Geran-3.

