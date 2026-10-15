Chí Linh, Vân Hà cùng dàn 'Chuông vàng vọng cổ' tái hiện 'Thiếu phụ Nam Xương'

Chương trình Ngân mãi chuông vàng tái hiện bi kịch người phụ nữ phải đánh đổi sinh mệnh để chứng minh sự chung thủy qua vở cải lương Thiếu phụ Nam Xương của soạn giả Vân Anh - Hương Thu. Tác phẩm được dàn dựng bởi NSƯT Chí Linh, dự kiến trình làng vào tối 18.10.

Thiếu phụ Nam Xương kể về Vũ Nương, người phụ nữ hiền thục, hết lòng yêu thương chồng con. Khi Trương Quan ra trận, nàng một mình phụng dưỡng mẹ già, nuôi nấng con thơ. Thương con thiếu vắng tình cha, nàng thường chỉ chiếc bóng trên vách, bảo đó là cha của đứa trẻ. Ngày trở về, bị lòng ghen tuông che mờ lý trí, Trương Quan mắng nhiếc, ruồng bỏ người vợ thủy chung. Không thể giãi bày, Vũ Nương gieo mình tự vẫn để giữ gìn phẩm giá. Chỉ khi nhận ra sự thật, Trương Quan mới bàng hoàng tỉnh ngộ, nhưng lời xin lỗi đã chẳng thể gọi người xưa trở về.

Võ Minh Lâm góp mặt trong Ngân mãi chuông vàng tháng 10.2026 Ảnh: T.A

Từ số phận nghiệt ngã của Vũ Nương, vở diễn gợi nhắc về giá trị của lòng tin, sự thấu hiểu, đồng thời cất lên tiếng nói nhân văn về quyền được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của người phụ nữ trước những định kiến khắc nghiệt.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong Thiếu phụ Nam Xương

Chương trình Ngân mãi chuông vàng là không gian biểu diễn chuyên nghiệp cho các thế hệ thí sinh từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, tạo điều kiện để họ thử sức qua các vở diễn lớn. Vở cải lương Thiếu phụ Nam Xương quy tụ nhiều gương mặt trưởng thành từ cuộc thi, đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật như NSND Hồ Ngọc Trinh (vai Vũ Nương), NSƯT Võ Minh Lâm (vai Trương Quan), Minh Trường (vai Trần Sinh), Nhã Thy (vai Xuân Lài), Thúy Loan (vai Tiểu Tú), Lê Quốc Phòng (vai Cầu Phát), Trọng Tánh (vai Đỗ Văn).

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong vở diễn Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những nghệ sĩ tài danh giàu kinh nghiệm như NSƯT Chí Linh trong vai thầy lang; NSƯT Vân Hà thể hiện vai Trương Lão; nghệ sĩ Thanh Hồng vào vai Vũ Ông cùng diễn xuất của Anh Thư trong vai bé Đản. Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ tạo nên sự phong phú trong diễn xuất, mà còn góp phần kết nối các thế hệ cùng gìn giữ nghệ thuật cải lương.

Từ tháng 10.2026, với vở diễn Thiếu phụ Nam Xương, chương trình Ngân mãi chuông vàng chính thức mở bán vé để khán giả thưởng thức cải lương trực tiếp tại Nhà hát Truyền hình HTV. Đặc biệt, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra sẽ được đóng góp vào quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự đồng hành của khán giả không chỉ góp phần nuôi dưỡng tình yêu cải lương mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.