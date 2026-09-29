'Chuông vàng vọng cổ' Huỳnh Kim Tho: 'Cuối cùng tôi trở về con đường ca hát'

Trải qua 2 vòng tranh tài, Huỳnh Kim Tho (sinh năm 1990, quê An Giang) chính thức được gọi tên với danh hiệu quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026. Kết quả này đến sau một hành trình khá dài với nghệ thuật, trong đó có quãng thời gian cô phải tạm gác đam mê, đi làm công nhân để mưu sinh và phụ giúp gia đình.

Từ cô công nhân đến Chuông vàng vọng cổ

Huỳnh Kim Tho không giấu được sự xúc động khi trở thành quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026 Ảnh: Thạch Anh

Chia sẻ với chúng tôi, Huỳnh Kim Tho cho biết quãng thời gian làm công nhân là một giai đoạn nhiều khó khăn, nhưng cũng giúp cô có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống.

“Điều tôi học được nhiều nhất là sự cố gắng và kiên trì. Khi khó khăn thì mình cố gắng vượt qua. Ngày hôm nay, khi giành danh hiệu Chuông vàng vọng cổ 2026, tôi thấy rằng không ai khổ hoài, không ai khó khăn hoài. Khi mình nỗ lực thì sẽ đạt được điều mình mong muốn”, giọng ca quê An Giang chia sẻ.

Là trụ cột chính trong gia đình, Huỳnh Kim Tho cho biết việc tham gia các cuộc thi, đặc biệt là Chuông vàng vọng cổ, từng tạo cho cô không ít áp lực. Cô phải vừa lo công việc, tài chính, vừa sắp xếp thời gian tập luyện. “Nhưng với tình yêu dành cho nghệ thuật cải lương, tôi đã vượt qua được”, cô nói.

Màn kết hợp của Huỳnh Kim Tho và NSƯT Võ Minh Lâm trong đêm chung kết Ảnh: Thạch Anh

Sau khi đăng quang, Huỳnh Kim Tho cho biết cả đêm cô gần như không ngủ vì vẫn còn cảm giác “như trong mơ”. Với nữ nghệ sĩ, niềm vui này càng đặc biệt khi đến sau nhiều năm theo đuổi cải lương.

“Tôi là người không học trường lớp nhiều nên cũng có những hạn chế. Khi xem lại những khoảnh khắc trong chương trình, tôi thấy mình cần trau dồi, học hỏi để hoàn thiện hơn”, Huỳnh Kim Tho tâm sự.

Nhắc về khoảnh khắc đăng quang, người cô muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên là gia đình. Ở một vòng thi trước, ba từng đến xem cô biểu diễn. Tuy nhiên, vì quá lo lắng, hồi hộp sau khi con gái hoàn thành phần thi, ông được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Sau đó, Huỳnh Kim Tho không dám đưa người thân đến trường quay vì sợ gia đình hồi hộp hơn cả người thi. “Tôi sợ người ngồi dưới hồi hộp hơn người thi, sợ sẽ bị xỉu”, cô kể.

Huỳnh Kim Tho chụp ảnh cùng NSƯT Võ Minh Lâm sau đêm chung kết xếp hạng Ảnh: Thạch Anh

Về tình yêu dành cho cải lương, Huỳnh Kim Tho cho biết từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này và sớm bộc lộ năng khiếu. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, cô phải tạm gác đam mê để đi làm công nhân.

Sau một lần được mọi người động viên tham gia một cuộc thi nhỏ, Huỳnh Kim Tho dần trở lại với sân khấu. Từ năm 2021, cô quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

“Dòng đời đưa đẩy, cuối cùng tôi mới trở về con đường ca hát”, cô nhìn lại. Với Huỳnh Kim Tho, Chuông vàng vọng cổ 2026 không chỉ là một cuộc thi mà còn là dịp để cô học hỏi và trau dồi nghề. Những kinh nghiệm được các nghệ sĩ đi trước truyền dạy cũng trở thành hành trang để cô tiếp tục theo đuổi cải lương.

Nữ nghệ sĩ xem mỗi cuộc thi như một lần kiểm tra bản thân. Có phần thi chưa làm tốt, nhưng qua đó cô nhận ra những điều cần khắc phục và có thêm kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.

“Tôi tự hứa với mình rằng nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng thật nhiều”, Huỳnh Kim Tho nói.