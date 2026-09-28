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    Văn hóa

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026'

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Vượt qua 2 đối thủ trong đêm chung kết, Huỳnh Kim Tho (sinh năm 1990, quê An Giang) chính thức giành quán quân 'Chuông vàng vọng cổ 2026'.

    Chung kết Chuông vàng vọng cổ 2026 diễn ra tối 27.9, với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Võ Thị Bé, Trần Văn Khiêm và Huỳnh Kim Tho. Đảm nhận vai trò giám khảo là NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và giám khảo khách mời - NSND Hữu Quốc.

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 1.

    NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc hội ngộ dàn giám khảo khách mời của Chuông vàng vọng cổ gồm NSNS Hữu Quốc, NSƯT Kim Phương, NSƯT Kim Tử Long

    Ảnh: Thạch Anh

    Trong đêm tranh tài, top 3 Chuông vàng vọng cổ trải qua 2 vòng thi. Ở vòng đầu tiên, họ kết hợp cùng huấn luyện viên để thực hiện một trích đoạn cải lương. Trong khi đó, vòng thứ 2 là dịp để thí sinh kể về hành trình cuộc đời cũng như sự gắn bó với bộ môn nghệ thuật truyền thống thông qua lời ca tiếng hát. Đây cũng được xem là điểm mới của cuộc thi năm nay, nhằm thử thách khả năng ứng biến của thí sinh trên sân khấu.

    Huỳnh Kim Tho thành quán quân 'Chuông vàng vọng cổ'

    Trong đêm tranh tài, Huỳnh Kim Tho (quê An Giang) gây chú ý khi thể hiện trích đoạn Dấu ấn giao thời của soạn giả NSND Triệu Trung Kiên, kết hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm. Theo nữ thí sinh 9X, đây là một vai diễn nặng tâm lý, cũng là thử thách lớn đối với cô. Tuy nhiên, trên sân khấu, Huỳnh Kim Tho thể hiện sự tự tin, nhận lời khen ngợi từ ban giám khảo.

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 2.

    Huỳnh Kim Tho kết hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm trong trích đoạn Dấu ấn giao thời

    Ảnh: Thạch Anh

    Ở vòng thi thứ 2, Huỳnh Kim Tho thể hiện Vẹn niềm đam mê (tác giả Nguyễn Tuấn). Cô kể câu chuyện về cuộc đời của chính mình, từng phải gác niềm đam mê để mưu sinh, lo cho gia đình nhưng vẫn nuôi tình yêu dành cho sân khấu. Và khi các em đã trưởng thành, cô gái quê An Giang tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ cải lương.

    Với vòng thi này, nữ thí sinh ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Cuối bài biểu diễn, Huỳnh Kim Tho nghẹn ngào, không giấu được niềm xúc động.

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 3.

    Màn hóa thân ấn tượng của thí sinh Huỳnh Kim Tho

    Ảnh: Thạch Anh

    Theo NSND Phượng Loan, ở trích đoạn cải lương đầu tiên, Huỳnh Kim Tho thoát khỏi hình ảnh một thí sinh và trình diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Theo nữ giám khảo, dù đây là vai diễn khó nhưng đàn em đã thể hiện một cách trọn vẹn, đặc biệt là ánh mắt. "Tôi ngồi xem là nổi da gà. Tôi mừng vì sau đây, sân khấu cải lương sẽ có thêm một nghệ sĩ đa dạng, hát được nhiều vai tính cách", cô đánh giá.

    NSND Hữu Quốc đánh giá Huỳnh Kim Tho "đẹp trong nhân vật" và "chạm đến cảm xúc của khán giả". Dù vậy, anh cũng khuyên đàn em nên chú ý ca từ để thể hiện một cách trọn vẹn hơn. "Hôm nay em bị khan tiếng nhưng biết cách để tiết chế. Tôi hẹn em trong những chương trình tôi đảm nhận vai trò dàn dựng", anh nói.

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 4.

    Nữ thí sinh quê An Giang xúc động khi hát về hành trình theo đuổi đam mê cải lương

    Ảnh: Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 5.

    Huỳnh Kim Tho vỡ òa trong khoảnh khắc trở thành quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026

    Ảnh: Thạch Anh

    NSND Trọng Phúc thừa nhận ban đầu, ông không nghĩ Huỳnh Kim Tho làm tốt đến vậy. Nhưng qua cách thoại, ánh mắt... đàn em đã chứng minh sự tiến bộ qua từng vòng thi. Ở vòng sau, NSND Trọng Phúc khen thí sinh vì đặt để cảm xúc vào tiết mục, nhờ vậy mà chinh phục được ông. Với bài thi này, Huỳnh Kim Tho nhận về 99,75 điểm, chính thức trở thành quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026.

    Khoảnh khắc ấn tượng trong chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 6.

    Võ Thị Bé vào vai cô gái mù trong trích đoạn Thoại Khanh Châu Tuấn. Ngoài kết hợp cùng NSƯT Ngọc Đợi, tiết mục còn có sự hỗ trợ của Thanh Hồng và Nguyễn Văn Hợp. Ở vòng 2, cô thể hiện Mộng đào hát, kể về hành trình của cô gái quê chinh phục đam mê ca hát nhưng cẩn trọng tránh vướng vào thị phi như lời cha đã dạy

    Ảnh: Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 7.

    NSND Hữu Quốc đánh giá cao Võ Thị Bé từ sắc vóc đến làn hơi. Tuy nhiên, ông nhắn nhủ: "Nếu là diễn viên chuyên nghiệp, em phải học thêm nhiều vì thiếu yếu tố ca trong diễn. Khi em diễn cột hơi em không vững, câu vọng cổ bị phô". Với bài thi này, cô nhận 99,44 điểm, trở thành chuông bạc của năm 2026

    Ảnh: Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 8.

    Trần Văn Khiêm kết hợp cùng NSND Hồ Ngọc Trinh thể hiện trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn. Trong khi đó, ở vòng thứ 2, Trần Văn Khiêm thể hiện tiết mục Đường đến ước mơ, kể câu chuyện về chàng trai nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ người thân trong gia đình, sau đó nỗ lực để nối nghiệp

    Ảnh: Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 9.

    Trần Văn Khiêm được NSND Trọng Phúc khen ngợi chất giọng ngọt ngào, song được khuyên nên trau dồi thêm về kỹ năng diễn xuất, đặc biệt là khi tương tác với NSND Hồ Ngọc Trinh. Đồng quan điểm, NSND Phượng Loan tiếc nuối vì đàn em còn hạn chế về phát âm. Với bài thi này, Trần Văn Khiêm nhận được 98,97 điểm, giành danh hiệu chuông đồng trong cuộc thi

    Ảnh: Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 10.

    Top 3 Chuông vàng vọng cổ trong khoảnh khắc lắng nghe công bố kết quả

    Ảnh: Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026' - Ảnh 11.

    Bạch Công Khanh, Phan Hoàng Oanh và Tống Yến Nhi biểu diễn trong đêm chung kết

    Ảnh: Thạch Anh

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