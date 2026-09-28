Huỳnh Kim Tho - cô gái từng làm công nhân đoạt 'Chuông vàng vọng cổ 2026'

Chung kết Chuông vàng vọng cổ 2026 diễn ra tối 27.9, với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Võ Thị Bé, Trần Văn Khiêm và Huỳnh Kim Tho. Đảm nhận vai trò giám khảo là NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và giám khảo khách mời - NSND Hữu Quốc.
Trong đêm tranh tài, top 3 Chuông vàng vọng cổ trải qua 2 vòng thi. Ở vòng đầu tiên, họ kết hợp cùng huấn luyện viên để thực hiện một trích đoạn cải lương. Trong khi đó, vòng thứ 2 là dịp để thí sinh kể về hành trình cuộc đời cũng như sự gắn bó với bộ môn nghệ thuật truyền thống thông qua lời ca tiếng hát. Đây cũng được xem là điểm mới của cuộc thi năm nay, nhằm thử thách khả năng ứng biến của thí sinh trên sân khấu.
Huỳnh Kim Tho thành quán quân 'Chuông vàng vọng cổ'
Trong đêm tranh tài, Huỳnh Kim Tho (quê An Giang) gây chú ý khi thể hiện trích đoạn Dấu ấn giao thời của soạn giả NSND Triệu Trung Kiên, kết hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm. Theo nữ thí sinh 9X, đây là một vai diễn nặng tâm lý, cũng là thử thách lớn đối với cô. Tuy nhiên, trên sân khấu, Huỳnh Kim Tho thể hiện sự tự tin, nhận lời khen ngợi từ ban giám khảo.
Ở vòng thi thứ 2, Huỳnh Kim Tho thể hiện Vẹn niềm đam mê (tác giả Nguyễn Tuấn). Cô kể câu chuyện về cuộc đời của chính mình, từng phải gác niềm đam mê để mưu sinh, lo cho gia đình nhưng vẫn nuôi tình yêu dành cho sân khấu. Và khi các em đã trưởng thành, cô gái quê An Giang tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ cải lương.
Với vòng thi này, nữ thí sinh ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Cuối bài biểu diễn, Huỳnh Kim Tho nghẹn ngào, không giấu được niềm xúc động.
Theo NSND Phượng Loan, ở trích đoạn cải lương đầu tiên, Huỳnh Kim Tho thoát khỏi hình ảnh một thí sinh và trình diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Theo nữ giám khảo, dù đây là vai diễn khó nhưng đàn em đã thể hiện một cách trọn vẹn, đặc biệt là ánh mắt. "Tôi ngồi xem là nổi da gà. Tôi mừng vì sau đây, sân khấu cải lương sẽ có thêm một nghệ sĩ đa dạng, hát được nhiều vai tính cách", cô đánh giá.
NSND Hữu Quốc đánh giá Huỳnh Kim Tho "đẹp trong nhân vật" và "chạm đến cảm xúc của khán giả". Dù vậy, anh cũng khuyên đàn em nên chú ý ca từ để thể hiện một cách trọn vẹn hơn. "Hôm nay em bị khan tiếng nhưng biết cách để tiết chế. Tôi hẹn em trong những chương trình tôi đảm nhận vai trò dàn dựng", anh nói.
NSND Trọng Phúc thừa nhận ban đầu, ông không nghĩ Huỳnh Kim Tho làm tốt đến vậy. Nhưng qua cách thoại, ánh mắt... đàn em đã chứng minh sự tiến bộ qua từng vòng thi. Ở vòng sau, NSND Trọng Phúc khen thí sinh vì đặt để cảm xúc vào tiết mục, nhờ vậy mà chinh phục được ông. Với bài thi này, Huỳnh Kim Tho nhận về 99,75 điểm, chính thức trở thành quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026.
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