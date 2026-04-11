Chi phí du lịch leo thang: Nhiều người rủ nhau khám phá loạt điểm đến tại TP.HCM

Chỉ với mức chi phí từ vài chục ngàn đồng, du lịch 30.4 tại TP.HCM những trải nghiệm mới lạ như: chụp ảnh photobooth phong cách báo giấy, tham quan triển lãm tiền Việt Nam hay tour đêm "Trăng chiến khu" đang trở thành lựa chọn ưu tiên để vừa tiết kiệm, vừa tìm lại những giá trị văn hóa, lịch sử quý giá ngay giữa lòng thành phố.

Đi xem triển lãm thú vị, chụp ảnh sáng tạo với phong cách

Hoàng Thị Bích Ngà (27 tuổi, làm việc tại 409 Nguyễn Văn Bá, P.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã từ lâu không có ảnh với bạn bè, đặc biệt là với những thành viên trong gia đình. Vì lẽ đó, dịp 30.4 - 1.5 này, Ngà quyết định sẽ rủ những người thương, thân thiết chụp ảnh photobooth theo chủ đề ngày 30.4.

Photobooth tại quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Nhóm bạn trẻ chụp hình tại photobooth ở bến Bạch Đằng ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động chụp ảnh tại các điểm photobooth theo chủ đề ngày 30.4 đang dần thu hút sự quan tâm của người trẻ. Cụ thể, tại một quán cà phê 24/7 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Xuân Hòa, TP.HCM), dịch vụ chụp ảnh photobooth chỉ với 50.000 đồng với hình thức mô phỏng trang báo đang được nhiều người yêu thích. Không gian quán rộng rãi, bài trí bắt mắt, thường xuyên cập nhật theo xu hướng, trở thành điểm hẹn quen thuộc để chụp ảnh và trò chuyện của các bạn trẻ.

Hay tại Bến Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn, TP.HCM), một điểm photobooth mang tên "VietNam News" cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tại đây, người tham gia có thể in ảnh với nhiều khung hình thiết kế theo phong cách trang báo, với mức giá 80.000 đồng/tờ. Nhờ vị trí trung tâm, khu vực này thường xuyên có đông các bạn trẻ dừng lại chụp ảnh, đặc biệt vào ngày cuối tuần.

Chữ S Việt Nam xếp bằng tiền xu là nơi các bạn trẻ xếp hàng chụp hình ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Hai bạn trẻ đang xem mô hình của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Một điểm đến khác cũng nhận được sự quan tâm của giới trẻ, trở thành thông tin được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội là triển lãm "Đồng tiền Việt Nam" tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) mở cửa vào các ngày cuối tuần từ thứ sáu đến chủ nhật.

Triển lãm phục vụ miễn phí cho khách từ 14 tuổi trở lên, yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục vào cửa. Tại đây, toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam được tái hiện thông qua hệ thống tiền tệ qua các thời kỳ, từ tiền xu, giấy bạc Đông Dương, giấy bạc Tài chính đến tiền Ngân hàng Quốc gia và tiền Ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó là phần trưng bày về hành trình hơn 80 năm phát triển của ngành ngân hàng, mang đến góc nhìn khá mới mẻ về lịch sử kinh tế.

Du lịch 30.4 tại TP.HCM: Trải nghiệm nhiều không gian lịch sử

Theo Nguyễn Đỗ Hoàng Anh (28 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại dịch vụ du lịch Phương Ngọc (xã An Nhơn Tây, TP.HCM), dịp lễ 30.4 - 1.5 này nếu ở lại thành phố, người trẻ có thể trải nghiệm nhiều không gian lịch sử.

Buổi triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Hoàng Anh hướng dẫn: "Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (P.Sài Gòn, TP.HCM), không gian rộng với nhiều phòng trưng bày giúp người xem lần lượt tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bảo tàng mở cửa từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 13 giờ đến 17 giờ hằng ngày, trừ thứ hai, và miễn phí vé vào cửa".

Cũng theo Hoàng Anh, thì ở Bảo tàng Tôn Đức Thắng, một trong những khu vực để lại nhiều ấn tượng là mô hình "hầm xay lúa" Côn Đảo, tái hiện chân thực cuộc sống gian khổ nhưng giàu ý chí của các chiến sĩ cách mạng. Không gian nơi đây cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh với gam màu trầm, mang đậm dấu ấn lịch sử.

Trần Ý Thy, sinh viên Trường CĐ Y dược Sài Gòn, nói: "Nhiều bảo tàng ở TP.HCM có không gian rất phù hợp để chụp ảnh dịp 30.4 - 1.5. Chẳng hạn như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.Xuân Hòa), Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (P.Sài Gòn)... Đến những bảo tàng này không chỉ để chụp ảnh, mà là dịp để tìm hiểu lịch sử".

Trên mạng xã hội, nhiều người trẻ gợi ý cho nhau về show ẩm thực - văn hóa VietCharm "Đan di sản - Chạm cảm xúc" tại Hội trường Thống nhất để có thể tìm đến vào dịp 30.4 - 1.5.

Theo thông tin từ ban tổ chức đăng trên https://vietcharmshow.com, hiện chương trình giới thiệu vở diễn với chủ đề "Đan di sản – Chạm cảm xúc", kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, âm nhạc dân tộc và ẩm thực. Sân khấu được thiết kế dạng tròn xoay 360 độ đặt tại trung tâm, tạo cảm giác chuyển động liên tục. Các tiết mục sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, trống, chiêng kết hợp với vũ đạo đương đại, tái hiện các loại hình nghệ thuật như chầu văn, nhảy sạp, hát bội.

Điểm đặc biệt của chương trình là mỗi phần trình diễn đi kèm một món ăn tương ứng, như các món từ sen hoặc phở, góp phần tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho người tham gia. Chương trình được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, với hai khung giờ: suất trưa từ 12 giờ đến 13 giờ 30 và suất tối từ 19 giờ đến 20 giờ 30, thời lượng khoảng 90 phút.

Rất đông các bạn trẻ đứng xếp hàng để vào triển lãm Đồng tiền Việt Nam ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Với những người trẻ muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt và có thể di chuyển xa trung tâm, hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Đỗ Hoàng Anh cho rằng tour tham quan ban đêm tại Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) là lựa chọn thú vị.

Hoàng Anh cho biết: "Tour với chủ đề "Trăng chiến khu" mang đến trải nghiệm thực cảnh, tái hiện cuộc sống kháng chiến của quân và dân Củ Chi dưới ánh trăng. Trong hành trình, nhiều hoạt động sinh hoạt được tái hiện như đào địa đạo, hội họp, sinh hoạt văn nghệ hay họp chợ trong vùng giải phóng. Người tham gia cũng có cơ hội khám phá hệ thống đường hầm trong điều kiện ánh sáng hạn chế, qua đó cảm nhận rõ hơn về sự khắc nghiệt của chiến tranh…".

Anh Đào Quang Vũ (31 tuổi, ngụ ở chung cư Bcons City, P.Đông Hòa, TP.HCM), cho biết đã lên lịch trình cho những ngày nghỉ lễ đó là "du lịch quanh TP.HCM".

"Ở TP.HCM cũng 7 năm nhưng tôi chưa đi đến nhiều nơi. Nên tôi sẽ tận dụng dịp lễ dài ngày này để đưa vợ và con đến tham quan Thảo Cầm Viên (P.Sài Gòn), Công viên Đầm Sen (P.Bình Thới), Khu du lịch Suối Tiên (P.Tăng Nhơn Phú). Ngoài ra, tôi cũng đã "ngắm" đến khu du lịch Văn Thánh (P.Thạnh Mỹ Tây) vì có không gian kiểu đồng hương gió nội để ăn uống thư giãn, và đến Cần Giờ (xã Cần Giờ) để check- in", anh Vũ cho hay.



