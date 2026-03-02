Chiều 2.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.

Băn khoăn khi chi phí học thêm tăng cao

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng tình và góp ý bổ sung một số vấn đề để báo cáo sát thực tế hơn.

Theo bà Thanh nhân dân rất phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm; kinh tế vĩ mô ổn định, du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng cao trong kỳ nghỉ tết 9 ngày. Theo thống kê, 95% người dân có thu nhập không giảm hoặc tăng; các chỉ số công nghiệp, thương mại, FDI và doanh nghiệp đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp chiều 2.3 ẢNH: GIA HÂN

Những lo lắng và tồn tại, theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cử tri còn băn khoăn về áp lực chi tiêu, giá thuê nhà tại các đô thị lớn, khả năng tăng giá điện, giá nước. Chi phí học thêm tăng cao sau Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT do việc chuyển dịch dạy thêm ra các trung tâm bên ngoài trường học.

Thông tư 29 có hiệu lực từ 14.2.2025 yêu cầu dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng kí học thêm theo từng môn học.

Theo thông tư, chỉ 3 trường hợp được dạy thêm trong nhà trường, cụ thể: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Cùng đó, giáo viên muốn dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh, bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Giáo viên muốn dạy thêm ngoài trường phải báo cáo với hiệu trưởng.

Sáng 20.6.2025, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khi đó là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong phần trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội đối với nhóm vấn đề về giáo dục cho rằng Thông tư 29.2024 không phải để cấm dạy thêm, học thêm mà chỉ cấm một vài điều. Học sinh được tự do đi tìm học ở thầy cô giỏi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý: "Với giáo viên đã dạy học sinh mình trên lớp thì không lôi nhau ra dạy ở trung tâm nữa. Vì ở đó có lợi ích chen vào thì sự minh bạch giảm đi và xung đột lợi ích diễn ra". Ông cũng giải thích thêm, Nghị quyết 29 của Đảng cho đến luật Nhà giáo chỉ cấm một chi tiết đó, không hề cấm vấn đề khác. Đây là thông tư ban hành để quản lý, không phải để cấm.

Nhiều nơi, người dân đi giải quyết thủ tục hành chính còn xa

Một vấn đề băn khoăn khác, theo bà Thanh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu "gần dân", gây khó khăn cho người dân khi đi giải quyết thủ tục hành chính do khoảng cách xa và quá tải công việc cho cán bộ tại các phường trung tâm.

Về trật tự an toàn và tài sản công, số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng theo bà Thanh con số tuyệt đối vẫn cao. Tình trạng lừa đảo qua mạng, lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước, rò rỉ dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn xã hội trong môi trường số.

Vấn đề lãng phí tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính chậm được giải quyết. Chính phủ cần có hướng xử lý rõ ràng hơn về việc chuyển đổi công năng hoặc đấu giá các tài sản này.

Trước đó, tại báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ủy ban Dân nguyện - Giám sát kiến nghị các cơ quan chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; tăng cường kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác; rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cám bay; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.