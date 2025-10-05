Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: 'Không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp'

Tối 4.10, tại Thái Nguyên, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2025. Chương trình được kết nối với nhiều điểm cầu trên cả nước, với chủ đề "Trung thu gửi trọn yêu thương".

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc; ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Tất cả hướng về đồng bào đang gặp khó khăn

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, nhất là các em thiếu nhi ở các khu vực đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Phó chủ tịch Quốc hội chia sẻ, những ngày qua, cơn bão số 10 và hoàn lưu bão đã gây nhiều mất mát, thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ. Đến nay, tình hình bão lũ, ngập lụt, sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhiều địa bàn còn bị cô lập, đời sống đồng bào gặp rất nhiều khó khăn.

"Trong lúc này, T.Ư Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp đang tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, huy động mọi nguồn lực, tất cả hướng về đồng bào đang gặp khó khăn với tinh thần hỗ trợ cao nhất trong khả năng có thể, không để nhân dân không có chỗ ở, thiếu nơi khám chữa bệnh; không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập…", bà Thanh nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình ẢNH: CTV

Từ điểm cầu Thái Nguyên, Phó chủ tịch Quốc hội mong rằng, ở những nơi còn đang ngập lụt, chia cắt, các cháu thiếu nhi cũng sẽ đón niềm vui Trung thu đủ đầy, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Thanh hoan nghênh T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư suốt 13 năm qua đã bền bỉ mang "Trung thu cho em" đến khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay, chương trình hướng trọng tâm chăm lo cho trẻ em tại 248 xã khu vực biên giới, nơi "phên dậu" của Tổ quốc.

"Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ cả nước mà còn là hành động thiết thực cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm về nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới", bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá.

Anh Bùi Quang Huy trao quà Trung thu cho thiếu nhi ẢNH: CTV

Trao học bổng, quà tặng hơn 2 tỉ đồng

T.Ư Đoàn cho biết chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm nay, được tổ chức cao điểm từ ngày 25.9 - 6.10 (tức từ 4 - 15.8 âm lịch). T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng 38.000 phần quà Trung thu và lồng đèn cho thiếu nhi các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quà tặng cũng được trao tại các địa phương có đông thiếu nhi là con công nhân, hộ nghèo, trẻ mồ côi, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; cùng nhiều tỉnh, thành có trẻ em đang sống tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà cho thiếu nhi ẢNH: CTV

Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn đã được tổ chức: khám, tư vấn sức khỏe và tập huấn kỹ năng cho 1.200 em thiếu nhi; triển lãm ảnh giới thiệu hành trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" của 34 tỉnh, thành phố.

Các em cũng được chơi các trò chơi, hoạt động trải nghiệm, thi bày mâm cỗ Trung thu, trang trí lồng đèn, giao lưu văn nghệ. Ban tổ chức đã trao hàng ngàn phần quà, học bổng, cho các em thiếu nhi với tổng nguồn lực 2,05 tỉ đồng.

Theo ban tổ chức, tổng giá trị quà tặng và học bổng toàn chương trình là 12,25 tỉ đồng.