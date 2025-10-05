Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Bộ tứ' sách hay cho thiếu nhi mùa trung thu

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/10/2025 11:15 GMT+7

Bốn tác phẩm vừa được Zenbooks và NXB Dân Trí ấn hành, như món quà dành cho các bạn nhỏ mùa trung thu.

"Bộ tứ" sách hay dành cho các bạn nhỏ mùa trung thu này gồm: 1000 phát minh & khám phá vĩ đại của tác giả Roger Bridgman; Vòng đời (Derek Harvey, minh họa Sam Falconer); Khoa học toàn thư (Robert Winston) và Vạn vật vận hành (nhiều tác giả).

Tác phẩm1000 phát minh & khám phá vĩ đại của Roger Bridgman mở ra bức tranh toàn cảnh về những phát minh làm thay đổi thế giới, từ công cụ cổ xưa đến các đột phá công nghệ hiện đại. Mỗi phát minh giống như một "viên ngọc" góp vào kho tàng tri thức nhân loại, làm nên cuộc sống phong phú hôm nay. Giữa không khí đoàn viên, lật giở từng trang sách cũng là cách để cùng nhau khám phá nguồn gốc của những tiện ích quen thuộc. 

'Bộ tứ' sách hay cho thiếu nhi mùa trung thu- Ảnh 1.

Bìa tác phẩm "1000 phát minh & khám phá vĩ đại"

Ảnh: Zenbooks

'Bộ tứ' sách hay cho thiếu nhi mùa trung thu- Ảnh 2.

Vòng đời tái hiện những khoảnh khắc quan trọng nhất trong chu kỳ sống của các loài, từ thực vật, côn trùng đến các loài động vật

Ảnh: Zenbooks

Trong khi đó, Vòng đời của Derek Harvey và Sam Falconer giúp các em nhỏ nhận ra rằng, mỗi giai đoạn của vòng đời, dù ngắn ngủi hay dài lâu, đều có một giá trị và mục đích riêng.

Khám phá "thế giới đó đây" từ sách hay

Khoa học toàn thư của Robert Winston sẽ dẫn dắt các bạn nhỏ tự mình bước vào kho tàng tri thức rộng lớn, từ bí mật ánh sáng, màu sắc cho đến những điều kỳ diệu trong vũ trụ và trái đất. 

Từng trang sách giống như chiếc đèn soi sáng, giải đáp những câu hỏi giản dị mà sâu xa. Đọc sách, trẻ không chỉ hiểu thêm về thế giới xung quanh mình mà còn nuôi dưỡng lòng yêu khoa học.

'Bộ tứ' sách hay cho thiếu nhi mùa trung thu- Ảnh 3.

"Khoa học toàn thư" của Robert Winston dẫn dắt trẻ bước vào kho tàng tri thức rộng lớn

Ảnh: Zenbooks

'Bộ tứ' sách hay cho thiếu nhi mùa trung thu- Ảnh 4.

"Vạn vật vận hành" cũng khám phá những quy luật của đời sống theo cách sinh động và gần gũi nhất

Ảnh: Zenbooks

Còn tác phẩm mới Vạn vật vận hành khám phá quy luật của đời sống nhưng theo cách riêng sinh động và gần gũi. Sách giải thích rõ ràng cách thế giới tự nhiên hoạt động, từ hiện tượng quen thuộc trong đời sống đến những chuyện lớn lao của vũ trụ. 

Mỗi trang sách giống như một hành trình vừa trực quan sinh động vừa hấp dẫn, giúp người đọc tìm thấy sự kết nối giữa kiến thức và thực tại, để chiêm nghiệm cuộc sống và khám phá "thế giới đó đây".

