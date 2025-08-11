Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sách hay

'Thuyết mặc kệ họ' có gì hấp dẫn để được dịch ra 56 ngôn ngữ?

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/08/2025 15:03 GMT+7

Trước khi xuất bản, 'Thuyết mặc kệ họ' lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt qua podcast và video của tác giả Mel Robbins. Với 3 từ chữ "mặc kệ họ", tác phẩm chạm đúng vào tâm lý của những ai đang lo sợ bị hiểu lầm, sợ không được yêu thương, bị bỏ lại…

Thuyết mặc kệ họ (The Let Them Theory) được viết bởi Mel Robbins không phải là những học thuyết mang tính hàn lâm mà mang đến góc nhìn đầy thực tế và hiệu quả trong việc cải thiện cuộc sống cá nhân. Không ít độc giả đã phản hồi nhờ Thuyết mặc kệ họ nên đã rũ bỏ được những mối quan hệ độc hại, thoát khỏi nỗi ám ảnh bị hiểu lầm hay áp lực phải chứng minh bản thân…

Những hấp dẫn để cuốn sách 'Thuyết mặc kệ họ' được dịch ra hơn 56 ngôn ngữ - Ảnh 1.

Tác giả Mel Robbins

Ảnh: NXB

Thuyết mặc kệ họ lý giải rằng, thay vì lãng phí thời gian, năng lượng và niềm hạnh phúc của mình để cố kiểm soát những thứ không thể kiểm soát, hãy giải phóng khỏi nỗi sợ để tập trung vào nhân tố duy nhất có thể làm chủ - đó chính là bản thân. Khi ngừng để tâm đến người khác, ta sẽ có năng lượng để tập trung vào cuộc sống của mình. 

Theo tác giả Mel Robbins: "Quyền lực của bạn không nằm ở việc kiểm soát người khác mà ở cách bạn phản ứng. Khi nói 'hãy để tôi', bạn đang phát huy sức mạnh của bản thân bằng cách chịu trách nhiệm về những gì bạn suy nghĩ, nói hoặc làm tiếp theo. 'Hãy để tôi' giúp bạn nhận ra bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra sau đó, và rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, trọn vẹn hơn khi bạn không ôm trong mình cái tôi quá lớn".

Qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học cũng như thần kinh học, Thuyết mặc kệ họ còn giúp người đọc giải quyết các khía cạnh trong đời sống, từ quản lý căng thẳng, ngừng lo sợ vì ý kiến của người khác, vượt qua thói quen so sánh dai dẳng đến làm chủ tình bạn, giúp đỡ người khác hay có được tình yêu xứng đáng…

Những hấp dẫn để cuốn sách 'Thuyết mặc kệ họ' được dịch ra hơn 56 ngôn ngữ - Ảnh 2.

Thuyết mặc kệ họ (The Let Them Theory) của Mel Robbins, do First News và NXB Dân Trí vừa ấn hành

Ảnh: NXB

Nếu đang cảm thấy bị quá tải hay bị mắc kẹt hoặc thất vọng về vị trí hiện tại của mình thì "mặc kệ họ" sẽ góp phần giải phóng chúng ta vượt khỏi vòng luẩn quẩn trong việc cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nếu ai đó không quan tâm đến bạn, mặc kệ họ. Nếu ai đó không tin bạn, thì cũng cứ mặc kệ họ. Nếu ai đó muốn rời đi, hãy để họ đi. Nếu ai đó hiểu lầm bạn, cứ để họ hiểu sai. Nếu ai đó chọn im lặng thay vì đối thoại, hãy để họ im lặng...

Mel Robbins là tác giả có sách bán chạy do New York Times bình chọn và là chuyên gia nổi tiếng về tư duy, động lực và thay đổi hành vi. Bà đồng thời còn là một diễn giả kiêm tác giả có sức ảnh hưởng ở tầm quốc tế với những tựa sách được hàng triệu người đón nhận. Bà từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong "50 người trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng trên toàn cầu".

Với những giá trị sâu sắc và thực tiễn, cuốn sách Thuyết mặc kệ họ của Mel Robbins được dịch ra 56 thứ tiếng, được xếp hạng sách bán chạy của New York Times, Amazon, Audible và Sunday Times

Mel Robbins còn có 7 tựa sách nói được nghe nhiều nhất trên Audible và các video thu hút hàng tỉ lượt xem. Trong vai trò người chủ trì The Mel Robbins Podcast – chương trình phát thanh hàng đầu thế giới từng đoạt giải Webby và Signal (những giải thưởng danh tiếng trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số), Mel Robbins đang truyền cảm hứng sống tích cực cho thính giả trên toàn thế giới mỗi ngày.

