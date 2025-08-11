'Thuyết mặc kệ họ' có gì hấp dẫn để được dịch ra 56 ngôn ngữ?

Thuyết mặc kệ họ (The Let Them Theory) được viết bởi Mel Robbins không phải là những học thuyết mang tính hàn lâm mà mang đến góc nhìn đầy thực tế và hiệu quả trong việc cải thiện cuộc sống cá nhân. Không ít độc giả đã phản hồi nhờ Thuyết mặc kệ họ nên đã rũ bỏ được những mối quan hệ độc hại, thoát khỏi nỗi ám ảnh bị hiểu lầm hay áp lực phải chứng minh bản thân…

Tác giả Mel Robbins Ảnh: NXB

Thuyết mặc kệ họ lý giải rằng, thay vì lãng phí thời gian, năng lượng và niềm hạnh phúc của mình để cố kiểm soát những thứ không thể kiểm soát, hãy giải phóng khỏi nỗi sợ để tập trung vào nhân tố duy nhất có thể làm chủ - đó chính là bản thân. Khi ngừng để tâm đến người khác, ta sẽ có năng lượng để tập trung vào cuộc sống của mình.

Theo tác giả Mel Robbins: "Quyền lực của bạn không nằm ở việc kiểm soát người khác mà ở cách bạn phản ứng. Khi nói 'hãy để tôi', bạn đang phát huy sức mạnh của bản thân bằng cách chịu trách nhiệm về những gì bạn suy nghĩ, nói hoặc làm tiếp theo. 'Hãy để tôi' giúp bạn nhận ra bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra sau đó, và rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, trọn vẹn hơn khi bạn không ôm trong mình cái tôi quá lớn".

Qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học cũng như thần kinh học, Thuyết mặc kệ họ còn giúp người đọc giải quyết các khía cạnh trong đời sống, từ quản lý căng thẳng, ngừng lo sợ vì ý kiến của người khác, vượt qua thói quen so sánh dai dẳng đến làm chủ tình bạn, giúp đỡ người khác hay có được tình yêu xứng đáng…

Thuyết mặc kệ họ (The Let Them Theory) của Mel Robbins, do First News và NXB Dân Trí vừa ấn hành Ảnh: NXB

Nếu đang cảm thấy bị quá tải hay bị mắc kẹt hoặc thất vọng về vị trí hiện tại của mình thì "mặc kệ họ" sẽ góp phần giải phóng chúng ta vượt khỏi vòng luẩn quẩn trong việc cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nếu ai đó không quan tâm đến bạn, mặc kệ họ. Nếu ai đó không tin bạn, thì cũng cứ mặc kệ họ. Nếu ai đó muốn rời đi, hãy để họ đi. Nếu ai đó hiểu lầm bạn, cứ để họ hiểu sai. Nếu ai đó chọn im lặng thay vì đối thoại, hãy để họ im lặng...