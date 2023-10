Chi phí sản xuất iPhone 15 Pro Max tăng 12%

Báo cáo mới nhất từ Nikkei cho biết việc tháo dỡ chiếc iPhone 15 Pro Max cho thấy chi phí các bộ phận được sử dụng để tạo nên thiết bị này lên đến 558 USD. Việc hóa đơn nguyên liệu (BOM) cao hơn sẽ khiến biên lợi nhuận của Apple bị ảnh hưởng.



Chi phí đầu vào để sản xuất mỗi chiếc iPhone 15 Pro Max 256 GB là khoảng 558 USD CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù iPhone 15 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max, nó lại có bộ nhớ trong 256 GB so với 128 GB của iPhone 14 Pro Max. Vì bản 256 GB của iPhone 14 Pro Max cũng có giá 1.199 USD nên về cơ bản, Apple giữ nguyên giá iPhone trong năm nay. Tuy nhiên, hóa đơn BOM cao hơn cho mỗi chiếc đồng nghĩa với lợi nhuận bán ra sẽ ít hơn.

Một phần chi phí cao hơn là do việc bổ sung ống kính tiềm vọng đầu tiên trong lịch sử iPhone. Chỉ có trên iPhone 15 Pro Max, hệ thống ống kính tứ giác mang lại cho iPhone 15 Pro Max khả năng zoom quang 5x, dẫn đến chi phí cho camera tele của thiết bị này cao gấp 3,8 lần số tiền Apple chi cho camera tele sử dụng trên iPhone 14 Pro Max. Khung titan được quảng cáo rầm rộ có giá cao hơn 43% so với thép không gỉ trên iPhone 14 Pro Max và màn hình trên điện thoại mới cao hơn 20% so với trên tiền nhiệm.

Apple đã trả cho TSMC nhiều hơn 27% cho chip A17 Pro 3nm khi so sánh với A16 Bionic. Một báo cáo gần đây cho biết, TSMC đã mang đến cho Apple một thỏa thuận tuyệt vời trong năm nay, đó là xưởng đúc này sẽ chịu chi phí cho những khuôn bị lỗi và giúp Apple tiết kiệm được hàng triệu USD.

Về phần iPhone 15 Pro, Apple được cho là tốn kém hơn 8% về chi phí sản xuất khi so sánh với iPhone 14 Pro, với mức BOM cho mỗi sản phẩm là 523 USD. Các bộ phận được sử dụng để chế tạo chiếc iPhone 15 Plus có giá 442 USD, cao hơn 10% so với iPhone 14 Plus. Mức tăng lớn nhất so với mẫu tiền nhiệm thuộc về iPhone 15 cơ bản, với mức BOM là 423 USD, đắt hơn 16%.

Nguyên nhân khiến chi phí BOM của iPhone 15 và 15 Plus tăng mạnh bắt nguồn từ các tính năng mới như Dynamic Island cũng như nâng cấp cảm biến hình ảnh chính từ 12 MP lên 48 MP.