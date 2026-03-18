Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chi phí xây Vòm Vàng bảo vệ nước Mỹ tăng vọt

Thụy Miên
18/03/2026 06:54 GMT+7

Để đẩy nhanh việc triển khai các năng lực trọng yếu trên không gian, chi phí xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng bảo vệ nước Mỹ tăng lên thành 185 tỉ USD, và các nhà thầu quân sự chính đã gia nhập dự án.

Chi phí Vòm Vàng bảo vệ nước Mỹ tăng vọt lên 185 tỉ USD Năm 2025 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thời điểm công bố Vòm Vàng ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 20.5.2025

ảnh: reuters

Phát biểu tại hội nghị quân sự ở Arlington (bang Virginia, Mỹ) hôm 17.3, tướng thuộc lực lượng không gian Mỹ Michael Guetlein, Giám đốc chương trình Vòm Vàng, cho biết các tập đoàn quốc phòng lớn gồm Lockheed Martin, RTX và Northrop Grumman đã tham gia dự án trên vai trò nhà thầu chính.

Tướng Guetlein cũng thông báo chi phí phát triển Vòm Vàng cũng tăng thêm hơn 10 tỉ USD so với dự kiến trước đây vì cần phải đẩy nhanh tốc độ phát triển một số năng lực không gian.

Vòm Vàng được triển khai theo hướng mở rộng các hệ thống phòng thủ mặt đất như tên lửa đánh chặn, cảm biến, và hệ thống chỉ huy – kiểm soát, trong khi bổ sung những tài sản không gian nhằm phát hiện, theo dõi và có khả năng đối phó các mối đe dọa từ quỹ đạo.

Những tài sản không gian bao gồm mạng lưới vệ tinh tiên tiến và những loại vũ khí được triển khai trên quỹ đạo.

"Chúng tôi được yêu cầu đẩy nhanh việc phát triển một số năng lực không gian", Reuters hôm nay 18.3 dẫn lời tướng Guetlein thuộc Lực lượng Không gian Mỹ. Ông đề cập đến 3 chương trình sẽ được bổ sung kinh phí: Sáng kiến theo dõi tên lửa tiên tiến, mạng dữ liệu trên không gian và Hệ thống cảm biến theo dõi không gian đối với tên lửa bội siêu thanh và đạn đạo (HBTSS).

HBTSS là hệ thống cảm biến trên không gian được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mối các mối đe dọa tên lửa bội siêu thanh và tên lửa đạn đạo.

Việc đưa HBTSS vào gói tăng tốc tài trợ phản ánh mức độ cấp bách của Lầu Năm Góc trong việc triển khai năng lực theo dõi liên tục từ trên cao, trong bối cảnh các đối thủ đang mở rộng kho vũ khí bội siêu thanh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận