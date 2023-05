Chi Pu giành thứ hạng cao, làm đội trưởng ở show âm nhạc Trung Quốc

Chi Pu xếp thứ 7 trong tổng số 33 thí sinh nhờ màn trình diễn See tình đầy ấn tượng ở tập trước FBNV

Tập 3 của Đạp gió 2023 (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4) vừa lên sóng trưa 19.5 với việc công bố thứ hạng của 33 thí sinh sau vòng công diễn đầu tiên và tiến hành lập đội cho vòng công diễn tiếp theo. Với phần thể hiện ấn tượng trong tiết mục See tình cùng Ella, Trương Gia Nghê và Ngô Thiến ở tập trước, Chi Pu xuất sắc giành vị trí thứ 7 trong số các "tỷ tỷ", tăng 1 hạng so với màn chào sân bằng tiết mục Đóa hoa hồng. Trước đó, màn trình diễn See tình đã giúp đội của Chi Pu giành được số phiếu bầu cao nhất và cả 4 thành viên được đi tiếp vào vòng trong. Sau vòng công diễn đầu tiên, 5 sao nữ phải chia tay chương trình là Hứa Tĩnh Vận, Trần Băng, Annie Đường Bá Hổ, Vương Giai Vũ và Katerina.



Bước vào vòng công diễn thứ hai, các nhóm giành chiến thắng trong tập trước được quyền chọn 1 thành viên để trở thành đội trưởng mới. Trong khoảnh khắc cùng ăn uống ở nhà chung, khi Ella hỏi ba đàn em cùng đội có muốn làm đội trưởng nếu nhóm chiến thắng hay không, Chi Pu đã bày tỏ nguyện vọng được vào vị trí đó. Người đẹp 30 tuổi nói thêm: "Em nghĩ các đội trưởng là người sẽ có cơ hội giành tấm vé để đi đến vòng cuối cùng và em mong mình cũng có thể".

Chi Pu thành đội trưởng, chung đội với Cung Lâm Na, Lưu Nhã Sắt ở vòng công diễn tiếp theo FBNV

Sau khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh gọi Ella lên công bố, Chi Pu là người được xướng tên cho vị trí đội trưởng. Giọng ca nhóm S.H.E cũng nhắn nhủ Chi Pu rằng nếu có bất kỳ khó khăn gì, cần lời khuyên thì cứ tìm đến cô. Trong vòng tiếp theo, nhóm của Chi Pu gồm 3 thành viên và sao nữ 9X đã "đau đầu" để tập hợp đội hình mơ ước. Cuối cùng, giọng ca Anh ơi ở lại chung đội với Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắt. Ở tập tiếp theo, Chi Pu cùng đồng đội sẽ trình diễn ca khúc Rosemary từng được Châu Kiệt Luân thể hiện rất thành công.

Qua 3 tập phát sóng, Chi Pu ngày càng nhận được sự chú ý từ khán giả xứ Trung đồng thời được nhiều người hâm mộ tại Việt Nam ủng hộ. Các từ khóa liên quan đến người đẹp 30 tuổi và tiết mục của cô liên tục được tìm kiếm trên Weibo. Giọng ca Từ hôm nay nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, phong cách trình diễn thú vị, hấp dẫn, những tương tác dễ thương cùng Amber và các "tỷ tỷ" khác. Tuy nhiên, cô cũng nhận nhiều đánh giá về việc giọng hát còn hạn chế.