Chi Pu, Karik đứng chung sân khấu cùng loạt nghệ sĩ Hàn

Với chủ đề “Phố trong phố”, GENfest khởi động từ 10 giờ sáng ở các con phố mang màu sắc văn hóa - nghệ thuật độc đáo như Phố Xập Xình dành cho các nhóm nhảy và DJ, Phố Trải Nghiệm loạt hoạt động thú vị, Phố Làm Đẹp tập hợp nhiều quà tặng, Phố Esport Công Nghệ của các tín đồ game, Phố Idol - góc cho người hâm mộ của các nghệ sĩ thỏa sức check-in, Phố Ẩm Thực không lo bụng đói cả ngày dài.

LOCO dành tặng fan Việt đến 9 ca khúc ẢNH: BTC

Tối cùng ngày, Phố Trung Tâm - sân khấu chính của GENfest là phần trình diễn của các nghệ sĩ LOCO, HWASA, Chi Pu, Karik, Andree Right Hand, Dương Domic, Phúc Du, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO cùng hàng loạt nghệ sĩ khách mời.

LOCO (quán quân chương trình Rap đình đám nhất Hàn Quốc - Show me the money) dành tặng fan Việt tới 9 ca khúc, trong đó có cả nhạc phim Người tình ánh trăng từng gây sốt tại Việt Nam nhiều năm trước. Trong khi đó ca khúc Say Yes chỉ vừa vang lên đã khiến hàng nghìn người có mặt tại GENfest đồng thanh hát theo.

Phần trình diễn của Karik có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời OnlyC, GDucky, Ricky Star ẢNH: BTC

Chi Pu trình diễn trong chương trình ẢNH: BTC

Bên cạnh hai nghệ sĩ Hàn Quốc, các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn trong đêm đầu tiên của GENfest 2024: Dương Domic, Phúc Du, Karik, Andree Right Hand, Chi Pu cũng để lại dấu ấn không nhỏ.

Nhóm GERNANG với 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO đem đến tổng cộng 18 ca khúc, trong đó có các ca khúc trình diễn chung và màn solo của từng thành viên.