Chi Pu, Lan Ngọc đánh giá diễn xuất của Hoa hậu Kỳ Duyên

Chiều 23.9 tại TP.HCM, đoàn phim Chị chị em em 3tổ chức showcase, quy tụ dàn diễn viên được khán giả yêu thích như NSND Lê Khanh, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Steven Nguyễn... Cũng tại sự kiện, ê-kip chính thức công bố "ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc là mảnh ghép cuối cùng trong dàn diễn viên của bộ phim.

Lấy bối cảnh đồng bằng Bắc bộ xưa, phim xoay quanh Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai. Là vai diễn điện ảnh thứ hai của nàng hậu và có tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với cô ngoài đời, Kỳ Duyên thừa nhận bản thân phải gạt bỏ hình ảnh thời trang, hiện đại và sắc sảo để hóa thân thành cô gái nền nã, đi nhẹ nói khẽ nhưng lại ẩn chứa thần thái lẳng lơ, tâm cơ của Thị Mầu. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã cùng NSND Lê Khanh và ê-kíp nghiên cứu kỹ hình tượng Thị Mầu từ nguyên tác đến kịch bản phim để diễn biểu cảm và điệu bộ phù hợp.

Kỳ Duyên nói về thử thách khi hóa thân thành Thị Mầu

"Chị chị em em 3 không bê nguyên hình tượng Thị Mầu từ nguyên tác lên màn ảnh mà phát triển đời sống tâm lý phức tạp hơn. Sau hơn một tháng rưỡi từ lúc chuẩn bị đến khi hoàn thành ghi hình, Duyên cảm thấy may mắn vì nhận được sự hỗ trợ của mẹ Lê Khanh, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng các anh chị trong ê-kíp để có thể hoàn thành vai diễn này tốt nhất", Kỳ Duyên bộc bạch.

Chi Pu và Lan Ngọc khen ngợi thái độ làm việc của Kỳ Duyên Ở hậu trường, bộ ba giữ mối quan hệ thân thiết. Chi Pu cho biết đây là lần đầu tiên cô có dịp hợp tác cùng Kỳ Duyên trong một dự án nghệ thuật. Nữ ca sĩ dành điểm cộng lớn cho sự nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng của Hoa hậu Việt Nam 2014.

Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc cho biết ấn tượng với sự tập trung, chuẩn bị kỹ lưỡng của Kỳ Duyên trong quá trình thực hiện vai Thị Mầu ẢNH: D.T

Về phía Lan Ngọc, cô đặc biệt ấn tượng với sự tập trung cao độ của Kỳ Duyên trong giai đoạn học thoại và lấy tâm lý. Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm khi ra Bắc Ninh ghi hình, hiểu được những áp lực của Kỳ Duyên, cô và Chi Pu đã chủ động kết nối, hằng đêm cùng trò chuyện và nghiên cứu kịch bản với nàng hậu. Lan Ngọc đánh giá cao sự tiến bộ nhanh chóng của Kỳ Duyên khi hoàn toàn lột xác qua hành trình 30 ngày ghi hình và thể hiện vai diễn rất tốt.

Thương hiệu điện ảnh Chị chị em em có hai phần phim trước thành công nhờ công thức kết hợp giữa nhan sắc hào nhoáng, drama giật gân và những mối quan hệ "chị em" đầy phức tạp. Ra mắt năm 2019, phần 1 do Thanh Hằng và Chi Pu đóng chính lấy bối cảnh hiện đại, thu hút khán giả bằng bầu không khí u tối cùng chuỗi lật mặt liên hoàn bóc trần sự dối trá phía sau cuộc sống thượng lưu. Đến năm 2023, phần 2 mở ra không gian Sài thành thập niên 1930, xoay quanh cuộc đấu trí gay cấn nhằm soán ngôi đệ nhất mỹ nhân giữa Minh Hằng (Ba Trà) và Ngọc Trinh (Tư Nhị), mang về doanh thu vượt mốc trăm tỉ đồng. Phần 3 được cho giữ trọn cốt lõi là sự quyến rũ, những bí mật đen tối cùng sự rạn nứt trong tình chị em khi bị cuốn vào ma trận của tham vọng và quyền lực. Phim dự kiến ra rạp từ 16.10.