Mỹ nam 'Diên hy công lược' đến Việt Nam, tiết lộ chuyện tình cảm

Tối 22.9 tại TP.HCM, khán giả yêu thích phim Hoa ngữ không khỏi thích thú khi Hứa Khải, gương mặt quen thuộc qua vai Phó Hằng trong Diên hy công lược, xuất hiện tại Việt Nam trong khuôn khổ buổi giao lưu cùng khán giả của bộ phim Nhất Âu Xuân.

Đây cũng là lần đầu Hứa Khải đóng cặp cùng Châu Dã trên màn ảnh ẢNH: BẢO HẠO

Trong phim Nhất Âu Xuân, Hứa Khải đảm nhận vai Thẩm Nhuận, còn Châu Dã vào vai Tạ Thanh Viên. Câu chuyện xoay quanh hành trình báo thù, những tranh đấu trong một gia tộc quyền thế và mối quan hệ nhiều biến chuyển giữa hai nhân vật chính.

Tại buổi giao lưu, Hứa Khải và Châu Dã chia sẻ về quá trình xây dựng nhân vật, những phân cảnh nhiều cảm xúc cũng như cách cả hai phối hợp trong các cảnh đối đầu và tình cảm. Hai diễn viên cũng dành thời gian giao lưu, tái hiện một số khoảnh khắc trong phim và gửi lời chào đến khán giả Việt Nam.

Trong buổi Fan meeting, sao nam Diên hy công lược và Châu Dã cũng dành thời gian giao lưu, chơi các trò chơi tương tác với các fan Việt

ẢNH: BẢO HẠO

Đáng chú ý, khoảnh khắc cả hai diễn lại một cảnh tình cảm với màn “hôn hụt” khiến nhiều khán giả bên dưới liên tục hò reo ẢNH: BẢO HẠO

Hứa Khải được biết đến rộng rãi qua vai Phó Hằng trong Diên hy công lược, sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án cổ trang và ngôn tình như Chiêu Diêu, Thượng thực... Trong khi đó, Châu Dã gây ấn tượng từ Em của thời niên thiếu, rồi tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các dự án truyền hình như Vi hữu ám hương lai... Đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ, Nhất Âu Xuân đánh dấu lần đầu Hứa Khải và Châu Dã đóng cặp trên màn ảnh, cũng là lần đầu cả hai cùng xuất hiện trước khán giả Việt trong khuôn khổ giao lưu cho bộ phim.