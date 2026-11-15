Chi Pu, Lê Hạ Anh gợi cảm đọ sắc cùng dàn sao quốc tế tại ATA 2026

Tối 14.11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, Asian Television Awards 2026 (ATA 2026) quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim và đại diện các đài truyền hình trong khu vực. Đây là lần thứ 31 giải thưởng được tổ chức và cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động thảm đỏ, tâm điểm của ATA 2026 là lễ trao giải nhằm ghi nhận những cá nhân, tác phẩm có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực truyền hình và giải trí. Mùa giải năm nay tuyển chọn 409 đề cử từ hơn 1.000 tác phẩm, thuộc 74 hạng mục, đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quá trình đánh giá có sự tham gia của 60 thành viên ban giám khảo trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Asian Television Awards Raymond Wong nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế truyền thông tăng trưởng nhanh trong khu vực, đồng thời cho rằng đây là thời điểm mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Bên cạnh hạng mục trình diễn âm nhạc trên nền tảng livestream, giải thưởng năm nay cũng mở rộng các hạng mục ghi nhận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất, quay phim, bối cảnh và âm thanh truyền hình.

Mai Thu Huyền rạng rỡ trên thảm đỏ. Cô cho biết rất vinh dự khi được góp mặt tại sự kiện lần này Ảnh: BTC

NSƯT Trịnh Kim Chi và Bùi Xuân Hạnh cùng xuất hiện tại thảm đỏ ATA 2026, hội ngộ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế Ảnh: BTC

Chi Pu nổi bật với nhan sắc sắc sảo, thần thái cuốn hút và phong cách thời trang quyến rũ. Qua từng lần xuất hiện, nữ ca sĩ cho thấy sự biến hóa đa dạng trong hình ảnh Ảnh: BTC

Lê Hạ Anh diện đầm trắng, khoe vẻ đẹp ngọt ngào khi sánh đôi cùng Steven Nguyễn Ảnh: BTC

Diễn viên Nhật Bản Tao Tsuchiya được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Alice in borderland mùa 3 tại ATA 2026

Ảnh: BTC

Ở hạng mục Trình diễn âm nhạc livestream xuất sắc (Nữ nghệ sĩ solo), đại diện Việt Nam Trần Nghiêm được xướng tên với tiết mục Mất phương hướng. Khi nhận giải, cô xúc động chia sẻ: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ATA 2026 và ban giám khảo vì vinh dự tuyệt vời này. Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi nên có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Ảnh: BTC

Kacao (Nhật Bản) giành giải Trình diễn âm nhạc livestream xuất sắc (Nhóm nhạc nữ) với Yozora no Mukou, Rax Teh được gọi tên hạng mục Nam nghệ sĩ Đông Nam Á có sức ảnh hưởng nhất, Trình diễn âm nhạc livestream xuất sắc (Nhóm nhạc nam) thuộc về Wonteano

Ảnh: BTC

Hai nhóm nhạc Be boys (ảnh trên) và Uprise hội ngộ, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động của thế hệ nghệ sĩ mới Ảnh: BTC

Trương Gia Huy được vinh danh tại ATA 2026

Tài tử Hồng Kông Trương Gia Huy được vinh danh tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Justice is mine. Phát biểu khi nhận giải, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến nhà đầu tư và ê kíp sản xuất vì đã luôn ủng hộ, tin tưởng anh. Anh cũng tri ân ban giám khảo, bạn bè và khán giả đã đồng hành trong sự nghiệp.

Trương Gia Huy gây chú ý với diện mạo phong độ, lựa chọn suit đen tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm của một trong những tài tử hàng đầu Hồng Kông Ảnh: BTC

Đối với các tác phẩm truyền hình, Dear X của CJ ENM (Hàn Quốc) được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất (OTT). The photo from 1977 của Hakka TV, Hakka Public Communication Foundation và GrX Studio (Đài Loan) được trao giải ở hạng mục Phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất. Trong khi đó, The carry-on của Hakka TV giành giải Phim đơn hoặc phim truyền hình đặc biệt xuất sắc. Đại diện ê kíp The carry-on cho biết rất vinh dự khi được phát biểu thay mặt toàn bộ đoàn phim. Đại diện đoàn phim chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng bộ phim sẽ ở bên bạn trong mọi khoảnh khắc khi bạn cần một chút ánh sáng và hơi ấm".

Ở các hạng mục âm nhạc khác, BTS được trao giải Nhóm nhạc nam của năm, Isegye Idol nhận giải Nhóm nhạc nữ của năm. V (BTS) được vinh danh là Nghệ sĩ nam của năm, trong khi Lesti Kejora chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ nữ của năm. Với dòng nhạc Mandopop, Zi Yu (Trung Quốc) và Ningning được trao giải ở hai hạng mục nghệ sĩ nam và nữ có sức ảnh hưởng nhất.

Một số giải thưởng đáng chú ý khác gồm Ca khúc của năm thuộc về If I trong album của Treasure; Album của năm được trao cho Both Side của NCT JNJM. GMMTV (Thái Lan) được vinh danh là Đơn vị phát sóng của năm.