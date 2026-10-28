Chi Pu: Nhan sắc ngọt ngào và màn tái xuất điện ảnh ở tuổi 33

Chi Pu trong lần tái xuất điện ảnh

Tạo hình của Chi Pu trong Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Sau khoảng 3 năm tập trung cho các hoạt động âm nhạc, kinh doanh, Chi Pu thu hút sự chú ý khi góp mặt trong Chị chị em em 3. Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên 33 tuổi với vũ trụ điện ảnh Chị chị em em sau khi ghi dấu ấn ở phần đầu ra mắt hồi 2019. Trong tác phẩm mới, người đẹp vào vai Thị Nương - một "liền chị" chưa đầy 20 tuổi, mang nét ngây thơ, bồng bột và cứng đầu. Cô cùng Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Mầu (Kỳ Duyên) đối đầu căng thẳng khi cùng dành tình cảm cho Văn Tài (Quốc Anh), từ đó mỗi người có những lựa chọn, quyết định riêng dẫn đến những ngã rẽ khác nhau.

Thị Nương là nhân vật nhỏ tuổi nhất trong bộ ba nữ chính của Chị chị em em 3. Nhân vật gây ấn tượng trên màn ảnh với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính trong những tà áo tứ thân cách điệu hiện đại, bắt mắt. Chi Pu chia sẻ đây là vai diễn có màu sắc mới và mang tạo hình đẹp nhất mà cô thể hiện trên màn ảnh. "Ở phần 1 trông tôi hơi khổ sở, nên khi tham gia Chị chị em em 3, tôi xin đạo diễn và nhà sản xuất được 'lộng lẫy' hết mình", người đẹp chia sẻ. Trong khi đó, nhà sản xuất Will đánh giá nữ diễn viên 33 tuổi có sự duyên dáng và tinh nghịch phù hợp với bề nổi tính cách của nhân vật đồng thời có thể truyền tải những khía cạnh sâu sắc hơn của Thị Nương.

Nhân vật của Chi Pu vào vai Thị Nương - cô gái dịu dàng, trong sáng, đem lòng yêu anh trai nuôi đến mức muốn chiếm hữu ẢNH: ĐPCC

Nhân vật Thị Nương với những chuyển biến trong phim ẢNH: ĐPCC

Chi Pu chia sẻ điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất về nhân vật là thể hiện được những cảm xúc mà cô không dễ dàng nói ra. "Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác. Tôi nghĩ đây cũng là điều khiến nhân vật trở nên gần gũi, bởi ngoài đời, đôi khi chúng ta cũng phải đấu tranh giữa điều mình muốn và điều mình nghĩ mình nên làm", người đẹp nói về vai diễn.

Bên cạnh đó, Chi Pu cho biết khi nhận được lời mời trở lại với Chị chị em em 3, cô không hề do dự vì Chị chị em em vẫn luôn là một cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Người đẹp chia sẻ với phần phim mới nhất hợp tác với dàn diễn viên tài năng cùng sự cầu toàn, chỉn chu từ ê kíp, cô tự tin có thể mang một tác phẩm hoàn chỉnh đến cho khán giả.

Vẻ ngoài tươi trẻ của Chi Pu giúp cô dễ dàng nhập vai cô gái chưa tròn đôi mươi trong phim dù đã 33 tuổi ẢNH: ĐPCC

Người đẹp 9X rạng rỡ khoe sắc tại các sự kiện quảng bá phim mới ẢNH: ĐPCC





Diễn viên kiêm ca sĩ hát nhạc phim Chị chị em em 3

Tương tự phần 1, Chi Pu tiếp tục thể hiện nhạc phim Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh tham gia diễn xuất trong Chị chị em em 3, Chi Pu còn thể hiện ca khúc nhạc phim Sao em còn. Bài hát xoay quanh một mối tình đã đổ vỡ nhưng người trong cuộc vẫn chưa thể buông bỏ, mở ra một góc nhìn khác về những rối ren trong tình cảm - chủ đề cũng được hé lộ qua các mối quan hệ giữa những nhân vật trong tác phẩm.

Trong MV chính thức được đăng tải hôm 27.10, Sao em còn đan xen những thước phim của Chi Pu và Quốc Anh trong Chị chị em em 3, khắc họa một Thị Nương tinh nghịch, yêu kiều nhưng cũng sẵn sàng bộc lộ thái độ vì tình yêu và người mình thương. Từ những lần níu giữ đến khoảnh khắc quyết định rời đi, Nương dần cho thấy một khía cạnh khác của người con gái tưởng chừng chỉ biết làm theo tiếng gọi của trái tim.

Chi Pu - Quốc Anh trong MV ẢNH: ĐPCC

Với Chi Pu, Sao em còn cũng đánh dấu lần trở lại với âm nhạc trong thương hiệu Chị chị em em 3. Ở phần phim đầu tiên ra mắt năm 2019, cô từng thể hiện ca khúc nhạc phim Shh! Chỉ ta biết thôi. Nếu ca khúc trước mang vẻ gợi cảm, bí ẩn nhưng cất giấu một tình cảm cấm kỵ thì Sao em còn lại là nỗi lòng day dứt của người mắc kẹt trong tình yêu tan vỡ. "Chị đẹp" này hy vọng khán giả có thể tìm thấy sự đồng cảm trong ca khúc, đặc biệt là những ai từng trải qua cảm giác muốn bước tiếp nhưng vẫn còn vương vấn những điều đã qua.

Còn nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ Sao em còn mang đến một lát cắt về những mối quan hệ tình cảm phức tạp, nơi mỗi lựa chọn đều có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Việc Chi Pu tiếp tục thể hiện nhạc phim sau phần đầu tiên cũng là một điểm kết nối thú vị trong hành trình phát triển của vũ trụ điện ảnh này.