Steven Nguyễn đóng phim dày đặc, áp lực sau khi trở thành ‘diễn viên nghìn tỉ’

Steven Nguyễn trong Chị chị em em 3 - phim điện ảnh mới nhất của anh sau khi trở thành 'diễn viên nghìn tỉ' ẢNH: ĐPCC

Steven Nguyễn đang là nam diễn viên xuất hiện nhiều nhất trên màn ảnh rộng dịp cuối năm 2026. Trong khi Trại buôn người vừa "hạ nhiệt", nam diễn viên 9X đã gây chú ý với vai diễn mới trong Chị chị em em 3 đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Kỳ Duyên và Chi Pu.

Trong bộ phim khai thác "drama" tình ái chồng chéo giữa chốn Kinh Bắc, anh hóa thân thành Văn Cường - chồng Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai). Nhân vật là một gã trai bóng bẩy, sáng láng, ẩn dưới sự ma mãnh, mê tiền, ham cờ bạc là một kẻ mang trong mình nỗi tổn thương riêng cùng tình yêu sâu kín. Anh chia sẻ đây là một dạng vai diễn mình chưa từng thể hiện.

"Điều tâm đắc nhất là tôi đã thể hiện được đúng mong muốn của đạo diễn khi tạo nên vai Văn Cường, một nhân vật có chiều sâu hơn so với kịch bản ban đầu. Trước đó, Văn Cường được mô tả là kẻ cờ bạc, 'tứ đổ tường', coi trọng đồng tiền hơn cả vợ. Về sau, tôi đã tham khảo ý kiến từ đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, bày tỏ mong muốn được khắc họa một nhân vật có câu chuyện sâu sắc hơn, biết yêu thương vợ hơn. May mắn là đạo diễn đã lắng nghe và đồng ý với mong muốn của tôi", Steven Nguyễn nói về quá trình tạo nên nhân vật trong Chị chị em em 3.

Steven Nguyễn - Ninh Dương Lan Ngọc vào vai một cặp vợ chồng trong phim điện ảnh khởi chiếu 30.10 tới ẢNH: ĐPCC

Trong phim, nam diễn viên có phân cảnh khó với Lan Ngọc, Chi Pu. Anh chia sẻ mình may mắn được cộng tác với những bạn diễn tài năng và rất chuyên nghiệp. "Chúng tôi xem nhau như một gia đình, thoải mái chia sẻ, trao đổi với nhau. Khi gặp những phân cảnh khó, chúng tôi sẽ ngồi lại bàn bạc trên tinh thần rất tôn trọng và cởi mở với nhau, cho đến khi ra việc mới thôi. Vì thế, chúng tôi không gặp khó khăn gì để hoàn thành những cảnh quay cũng như lấy tâm lý nhân vật", nghệ sĩ trẻ nói thêm.

Bên cạnh đó, anh chia sẻ mình và bạn diễn nhận được sự hỗ trợ từ NSND Lê Khanh trong việc hiểu sâu hơn về nhân vật, cải thiện diễn xuất từ đó thể hiện trọn vẹn trước ống kính.

Nam diễn viên cho biết vai diễn trong Chị chị em em 3 là màu sắc mà mình chưa từng thể hiện trên màn ảnh ẢNH: ĐPCC

Về phân cảnh táo bạo với Chi Pu, Steven Nguyễn cho biết anh và bạn diễn ngoài đời xem nhau như hai người bạn, luôn đùa giỡn vui vẻ nhưng khi vào cảnh quay này, cả hai rất căng thẳng. Tuy nhiên, nhờ đã từng hợp tác, quen biết nhau từ trước, họ cùng trao đổi, bàn bạc, "nuôi" tâm lý để làm sao thể hiện ăn ý nhất từ đó có được những khung hình như mong muốn của ê kíp.

Với Lan Ngọc, nam diễn viên chia sẻ khác với sự lạnh nhạt, căng thẳng trên phim, ngoài đời họ rất vui vẻ và hợp năng lượng của nhau, luôn có những cuộc trò chuyện, bàn bạc để tạo "phản ứng hóa học" tốt nhất khi lên phim. Anh nhận xét "bạn đời" trên màn ảnh là người luôn mang năng lượng tích cực, lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, lắng nghe và hợp tác với bạn diễn.

Steven Nguyễn nói gì về danh xưng 'diễn viên nghìn tỉ'?

Steven Nguyễn vào danh sách "diễn viên nghìn tỉ' của phòng vé Việt chỉ với 2 phim điện ảnh ẢNH: ĐPCC

Thành công vang dội của Mưa đỏ (2025, thu hơn 714 tỉ đồng) và Trại buôn người (2026, thu hơn 485 tỉ đồng) ở phòng vé đưa Steven Nguyễn trở thành một trong số ít những "diễn viên nghìn tỉ' của điện ảnh Việt. Nhắc đến danh xưng này, nghệ sĩ 9X chia sẻ: "Nếu nói không áp lực thì là nói xạo. Nhưng thật ra tôi không đặt nặng vấn đề này. Tôi cảm ơn mọi người đã ưu ái, có những lời yêu thương nhưng thực sự tôi chỉ may mắn khi được tham gia vào những dự án tốt nên bản thân cũng được 'hưởng lây' tiếng thơm như vậy thôi". Anh cho biết điều mình quan tâm là nỗ lực hết sức cho từng vai diễn, những yếu tố còn lại, anh chờ sự đón nhận từ khán giả.

Thời gian qua, Steven Nguyễn liên tục bận rộn với lịch trình quay phim, quảng bá tác phẩm mới. Nam diễn viên tâm sự về mặt sức khỏe vật lý, có những lúc anh mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, không ngủ đủ giấc nhưng bản thân không thấy kiệt sức, mất "lửa". Sao phim Chị chị em em 3 nói lý do: "Tôi đã cố gắng bao lâu nay để chờ đến lúc có cơ hội được mệt như vậy, nên đây là giai đoạn để tôi cố gắng hết 200% công lực".

Từ đây đến năm 2027, Steven Nguyễn còn hàng loạt dự án đang chờ ra rạp ẢNH: ĐPCC

Hiện tại, Steven Nguyễn còn hàng loạt dự án điện ảnh đang chờ ra mắt: Người mẹ xấu, Bắt cá ba tay, Phi vụ bông tuyết vàng (2026); Hoàng hậu cuối cùng, Đặc công Rừng Sác (2027). Trước câu hỏi có lo sợ khán giả chán, "bội thực" vì "phủ sóng" dày đặc trên màn ảnh rộng hay không, nghệ sĩ bộc bạch: "Chuyện này nghe hơi đau lòng nhưng thật ra tôi cũng 35 tuổi rồi. Cho đến giờ phút này, tôi may mắn được mọi người đón nhận nhiều hơn, có nhiều cơ hội đến với mình hơn. Vì vậy, tôi trân trọng mọi cơ hội đến với mình, phải cố gắng làm tốt hết sức để không phụ lòng những người đã tin tưởng, yêu thương mình".