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    Chi Pu lên tiếng về tin đồn tình cảm với thiếu gia tập đoàn

    Lạc Xuân
    Lạc Xuân
    Tối 19.10, Chi Pu lên tiếng phủ nhận tin đồn từng hẹn hò thiếu gia Nguyễn Việt Hoàng. Nữ ca sĩ mong công chúng ngừng lan truyền thông tin sai sự thật, đồng thời tránh những so sánh không cần thiết gây ảnh hưởng đến người trong cuộc.
    Chi Pu lên tiếng về tin đồn tình cảm với thiếu gia tập đoàn - Ảnh 1.

    Chi Pu lên tiếng làm rõ mối quan hệ tình cảm với thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt

    Ảnh: NVCC

    Thông qua trang cá nhân, Chi Pu lên tiếng đính chính về tin đồn tình cảm với thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt, sau khi những tin đồn về chuyện tình cảm giữa hai người được nhắc lại trên mạng xã hội.

    "Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Chi muốn đính chính rằng Chi và em Việt SK (thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt - PV) chưa từng có mối quan hệ tình cảm như những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Chi có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình Sơn Kim nên việc gặp gỡ, làm việc hay xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều hoàn toàn bình thường", cô chia sẻ. 

    Theo Chi Pu, trước đây cô không lên tiếng vì cho rằng những tin đồn không đúng sự thật rồi cũng sẽ qua. Tuy nhiên, khi câu chuyện được nhắc lại vào thời điểm Nguyễn Hoàng Việt công khai cầu hôn bạn gái, cô cho rằng mình cần làm rõ để tránh những suy diễn không đáng có.

    Giọng ca 9X bày tỏ: "Khi câu chuyện lại được nhắc đến vào một dịp đáng lẽ chỉ nên dành cho niềm vui của hai bạn, Chi nghĩ mình cần làm rõ để mọi chuyện có thể khép lại. Mong mọi người thay vì tiếp tục suy diễn hay so sánh, hãy dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho cặp đôi".

    Quan điểm của Chi Pu về giá trị của người phụ nữ 

    Chi Pu lên tiếng về tin đồn tình cảm với thiếu gia tập đoàn - Ảnh 2.

    Nữ ca sĩ mong những thông tin sai sự thật hay sự so sánh không cần thiết sẽ dừng lại

    Ảnh: NVCC

    Bên cạnh việc đính chính, Chi Pu cũng chia sẻ quan điểm về giá trị của phụ nữ. Cô cho rằng giá trị của một người không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh hay việc người đó được ai lựa chọn. Theo nữ ca sĩ, mỗi phụ nữ đều có hành trình riêng với những nỗ lực, ước mơ, thành tựu và giá trị do chính mình vun đắp.

    Chi Pu bày tỏ sự tự hào về những gì bản thân đã xây dựng, cũng như sự độc lập và quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Với cô, tình yêu là điều đẹp đẽ giúp hai người cùng chia sẻ và khiến cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn, chứ không phải thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai.

    "Chi mong những tin tức sai sự thật, những bình luận tỏ ra thương cảm cho Chi hay so sánh không cần thiết sẽ dừng lại ở đây, để mỗi người được bình yên tận hưởng hạnh phúc của riêng mình", cô viết.

    Trước đó, khoảng năm 2021, dân mạng đồn đoán Chi Pu có mối quan hệ tình cảm với thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt. Nguồn cơn xuất phát từ việc nữ ca sĩ được cho là từng tham dự các buổi tiệc của gia đình nam doanh nhân, trong khi anh cũng xuất hiện tại một số sự kiện của cô. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hai đều không lên tiếng trước những đồn đoán này.

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