Noo Phước Thịnh trải lòng về biến cố, muốn mời Chi Pu hát nhưng không đủ tiền

Noo Phước Thịnh tiết lộ biến cố, từng nghĩ đến chuyện mình không thể tiếp tục với âm nhạc Ảnh: BTC

Hôm 2.6, Noo Phước Thịnh chính thức tái xuất sau 4 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Anh phát hành EP Nhấc máy, gồm 3 ca khúc chính là Nhấc máy, Cuộc gọi cuối và Gọi cho anh. Toàn bộ dự án được thực hiện trong khoảng một năm, từ những bản demo đầu tiên cho đến các cảnh quay cuối cùng. Với nam ca sĩ, đây là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy hứng khởi khi mang đến cho anh những trải nghiệm sáng tạo mới mẻ.

Noo Phước Thịnh chia sẻ trong 4 năm qua, anh đã đối diện với nhiều biến cố xảy ra trong đời sống cá nhân. Nam ca sĩ nói có một quãng thời gian dài, anh loay hoay, không tìm được lối đi cho sự nghiệp. "Trong suốt 4 năm qua, có những lúc tôi cảm thấy mình sống trong một khoảng tối rất lớn. Ngoài câu chuyện âm nhạc, tôi còn phải loay hoay với nhiều biến cố cá nhân. Vì vậy, nếu mọi người thấy tôi bây giờ ổn hơn, tươi hơn thì có lẽ bởi hiện tại tôi đang ở trong một tâm thế rất hào hứng, rất vui khi được giới thiệu một sản phẩm tinh thần mang đầy sức trẻ. Nhưng nếu nhìn lại Noo Phước Thịnh của 4 năm trước thì lúc đó tôi thật sự rất chật vật với những biến cố của mình. Có những thời điểm, tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại tất cả, nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa", nam ca sĩ trải lòng.

Noo Phước Thịnh thừa nhận áp lực trước dòng chảy âm nhạc của thế hệ trẻ Ảnh: BTC

Giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi cho biết ở các lễ trao giải âm nhạc, một số ca khúc anh trình diễn vẫn nhận được sự yêu thích, ủng hộ. Đó là nguồn động lực lớn, giúp anh có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi âm nhạc trong những giai đoạn nhiều áp lực và hoài nghi. Nam ca sĩ thừa nhận việc làm mới bản thân không dễ, bởi sau nhiều năm hoạt động, giọng hát và phong cách của anh đã mang những dấu ấn riêng khó thay đổi để bắt nhịp với xu hướng âm nhạc hiện đại. Tuy nhiên, sự yêu thương của khán giả cùng cơ hội được kết nối với thế hệ nghệ sĩ trẻ đã giúp Noo Phước Thịnh nhận ra âm nhạc không có giới hạn. Đây cũng là động lực để anh bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những màu sắc mới thay vì chỉ gắn bó với những công thức quen thuộc trước đây.

Chi Pu làm 'nàng thơ', tiết lộ thần tượng Noo Phước Thịnh từ năm 16 tuổi

Một trong những bất ngờ lớn nhất của EP là sự góp mặt của Chi Pu với vai trò nữ chính xuyên suốt cả ba MV. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ nhận lời tham gia đóng MV cho một dự án âm nhạc. Ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút của hai nghệ sĩ mang đến những khung hình mãn nhãn cho khán giả, tạo nên sự kết hợp vừa đẹp đôi vừa giàu cảm xúc.

Chi Pu không nhận cát sê khi đóng chính cả ba MV mới của Noo Phước Thịnh

Ảnh: BTC

Nói về lý do quyết định làm "nàng thơ" của Noo Phước Thịnh, Chi Pu cho biết: "Anh là một thần tượng rất lớn trong lòng tôi. Tôi thường xuyên xem anh hát, biểu diễn trên TV. Từ năm 16 tuổi, tôi đã rất hâm mộ anh. Đến bây giờ, sau một quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật, người từng là thần tượng của mình lại chủ động gọi điện và ngỏ lời mời tham gia vào dự án. Đó là lời mời rất khó để từ chối".

Trong khi đó, Noo Phước Thịnh chia sẻ anh luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho Chi Pu khi chứng kiến hành trình nỗ lực của cô từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật để có được vị trí như hiện tại. Giọng ca Nhấc máy cũng nhắc lại việc cả hai từng nhiều lần hợp tác trong các dự án quảng cáo trước đây. Nam ca sĩ cho biết để tham gia dự án này, Chi Pu phải cố gắng cân đối nhiều kế hoạch riêng. Dù vậy, cô vẫn quyết định đồng hành và dành nhiều tâm huyết cho dự án, điều khiến nam ca sĩ cảm thấy trân trọng và biết ơn.

Bên cạnh đó, khi được hỏi lý do không hát cùng Chi Pu, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh cũng từng nghĩ đến việc để cô tham gia hát trong dự án lần này. Tuy nhiên, anh hài hước nói rằng việc nhờ Chi Pu đóng vai nữ chính cho tận 3 MV đã là một đòi hỏi "quá nhiều" và "thật ra tôi muốn mời cô ấy hát lắm nhưng không đủ tiền".