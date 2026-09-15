Chi Pu trở lại màn ảnh rộng

Chi Pu trở lại "vũ trụ" Chị chị em em sau 7 năm. Dự án lần này cũng đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của nữ nghệ sĩ 33 tuổi sau thời gian tập trung cho hoạt động âm nhạc, kinh doanh ẢNH: NSX

Hôm 15.9, ê kíp công bố Chi Pu là nữ chính tiếp theo của dự án Chị chị em em 3. Trong lần tái xuất màn ảnh rộng, nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Nương. Người đẹp chia sẻ nhân vật có nhiều nét gần gũi với mình đồng thời là vai diễn có tạo hình đẹp nhất mà cô thể hiện trên màn ảnh.

Dự án đánh dấu lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong "vũ trụ" Chị chị em em sau phần phim đầu ra mắt năm 2019. Diễn viên 33 tuổi cho biết lần trở lại này mang đến cho cô trải nghiệm hoàn toàn khác, từ màu sắc nhân vật đến câu chuyện mà Thị Nương góp mặt. Sự mới mẻ ấy cũng là lý do ngôi sao 9X không mất nhiều thời gian để quyết định tham gia. Bên cạnh đó, cô chia sẻ Chị chị em em vẫn luôn là dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ thích làm việc với nhà sản xuất Will Vũ bởi sự cầu toàn, chỉn chu của anh.

Về phía Will Vũ, nhà sản xuất này tiết lộ lần tái hợp với Chi Pu cũng là một lựa chọn được anh ấp ủ từ sau phần phim đầu tiên. "Với nhân vật Thị Nương, tôi nghĩ Chi Pu có sự duyên dáng và tinh nghịch rất phù hợp với nhân vật nhưng bên trong đó vẫn có những điều khiến khán giả phải tò mò. Tôi tin cô ấy sẽ mang đến một nhân vật nhiều màu sắc hơn những gì mọi người nhìn thấy ban đầu", anh chia sẻ.

Hình ảnh Chi Pu trong Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Trong những hình ảnh đầu tiên được ê kíp tiết lộ, Thị Nương xuất hiện với áo tứ thân giữa không gian đậm nét văn hóa Bắc Ninh. Hình ảnh cũng cho thấy sắc thái khác biệt giữa nhân vật với hình tượng Thị Mầu do Kỳ Duyên thể hiện. Nếu Thị Mầu được hé lộ trước đó với vẻ sắc sảo, mạnh mẽ thì Thị Nương lại gây ấn tượng bởi nét duyên dáng, tinh nghịch và khó đoán. Sự đối lập này không chỉ tạo nên hai nhân vật nữ khác biệt mà còn khiến nhiều khán giả tò mò về cách họ tương tác trong một câu chuyện và đặt thêm câu hỏi: liệu họ là đồng minh hay đối thủ?

Theo nhà sản xuất Will Vũ, Chị chị em em 3 khai thác câu chuyện tình yêu đặt trong bối cảnh xã hội vốn nhiều nguyên tắc và lễ nghi, phần nào kể về thân phận những phụ nữ xưa khi không thể tự quyết định được hạnh phúc của riêng mình.

Nhân vật Thị Nương của Chi Pu xuất hiện giữa cảnh trí đậm màu sắc văn hóa ẢNH: ĐPCC