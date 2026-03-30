Chi Pu: Hành trình 17 năm từ 'hot girl' đến nhà đồng sáng lập công ty giải trí

Từ một "hot girl" bước chân vào showbiz, trở thành ca sĩ, diễn viên và giờ là nhà đồng sáng lập công ty giải trí, hành trình của Chi Pu là khả năng thích nghi trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt

Bước ngoặt của Chi Pu

Sự kiện ra mắt C-Global Entertainment không chỉ là một cột mốc mới trong sự nghiệp của Chi Pu, mà còn thể hiện rõ tham vọng chuyển dịch từ một nghệ sĩ giải trí sang vai trò nhà đồng sáng lập, người hoạch định chiến lược. Theo chia sẻ của cô, hơn một năm qua là khoảng thời gian để nghiên cứu thị trường, xây dựng đội ngũ và hoàn thiện mô hình vận hành.

“Trong 17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi đã trải qua nhiều khó khăn và không ngừng cố gắng mỗi ngày. Nhìn lại, Chi nhận ra mình vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện được”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Ý tưởng thành lập công ty giải trí đã được cô ấp ủ từ khoảng 3 năm trước, với mong muốn tạo ra một môi trường phát triển bài bản hơn cho nghệ sĩ trẻ.

Đối với Chi Pu, việc thành lập công ty không phải là sự “rẽ hướng” đột ngột, mà là bước tiến tự nhiên sau quá trình tích lũy kinh nghiệm trong nhiều vai trò: từ diễn viên, ca sĩ, người sáng tạo nội dung đến nghệ sĩ hoạt động quốc tế. “Trước đây, Chi xây dựng câu chuyện cho riêng mình. Hiện tại, Chi muốn tạo ra nhiều câu chuyện hơn - cho cả những nghệ sĩ khác”, cô nói.

Điểm đáng chú ý là mô hình mà C-Global Entertainment hướng đến không chỉ dừng lại ở việc quản lý nghệ sĩ, mà còn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm âm nhạc, hình ảnh, truyền thông và định hướng quốc tế. Đây cũng là xu hướng mà nhiều công ty giải trí tại Hàn Quốc hay Trung Quốc đang theo đuổi.

Từ 'hot girl' đến nghệ sĩ đa năng

Sau 17 năm, Chi Pu không còn chỉ là một cái tên gắn với hình ảnh "hot girl", cô không chỉ là người đứng trên sân khấu, mà còn là người đứng sau, tạo nên những sân khấu mới cho thế hệ tiếp theo

Trước khi trở thành doanh nhân trong lĩnh vực giải trí, Chi Pu từng có hành trình dài để khẳng định bản thân. Xuất thân là một “hot girl Hà thành”, cô nhanh chóng bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Những bộ phim như 5S Online, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn giúp cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Chi Pu đến từ quyết định lấn sân sang âm nhạc vào năm 2017. Đây cũng là giai đoạn cô đối mặt với nhiều tranh cãi về khả năng ca hát. Dù vậy, thay vì dừng lại, nữ nghệ sĩ chọn cách đầu tư nghiêm túc hơn vào sản phẩm, hợp tác với nhiều ê kíp quốc tế và dần định hình phong cách riêng.

Các ca khúc như Anh ơi ở lại, Đóa hoa hồng, Mời anh vào team em… không chỉ tạo hiệu ứng trên các nền tảng số mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng. Đặc biệt, khả năng nắm bắt xu hướng, đầu tư hình ảnh chỉn chu đã giúp Chi Pu duy trì sức hút ổn định suốt nhiều năm.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, năm 2023 đánh dấu bước tiến lớn khi cô tham gia chương trình Đạp gió 2023 (Sisters Who Make Waves). Tại đây, Chi Pu gây bất ngờ với khán giả Trung Quốc nhờ sự tự tin, khả năng trình diễn và tinh thần cầu tiến. Việc giành suất vào đội hình thành đoàn cuối cùng đã giúp cô mở rộng tệp khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh trong môi trường giải trí khu vực.

Dàn nghệ sĩ 'quốc tế hóa' của C-Global

Dàn nghệ sĩ độc quyền của C-Global Entertainment gồm Henrii, Rayeon, Naomi, Chi Pu (từ trái qua)

Tại buổi họp báo, C-Global Entertainment chính thức giới thiệu các nghệ sĩ độc quyền gồm Chi Pu, Naomi, Rayeon và Henrii, những gương mặt mang màu sắc đa dạng, hướng đến thị trường quốc tế. Naomi, nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Đức, được đánh giá cao nhờ tư duy âm nhạc cá tính và phong cách quyến rũ. Từng hoạt động trong giới indie, cô ghi dấu ấn với các sản phẩm như She Said, Retrograde, cho thấy màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Trong khi đó, Rayeon sở hữu nền tảng Kpop với kinh nghiệm hoạt động trong nhóm FANATICS và tham gia chương trình Girls Planet 999. Khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ giúp cô trở thành nhân tố tiềm năng cho chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của công ty.

Henrii, gương mặt nam duy nhất trong đội hình, lại được định hướng theo hướng nghệ sĩ đa năng, tập trung vào diễn xuất và thời trang trong giai đoạn đầu. Ngoại hình điện ảnh cùng nền tảng vũ đạo giúp anh trở thành “mảnh ghép” quan trọng trong chiến lược phát triển đa lĩnh vực. Việc xây dựng đội hình nghệ sĩ mang tính “quốc tế hóa” cho thấy tham vọng rõ ràng của Chi Pu rằng không chỉ tạo ra ngôi sao trong nước mà còn hướng đến thị trường khu vực và toàn cầu.

Với kinh nghiệm 17 năm trong nghề cùng mạng lưới quan hệ quốc tế đã xây dựng, Chi Pu được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng trong vai trò mới

Việc vừa đảm nhận vai trò co-founder vừa là nghệ sĩ độc quyền đặt ra không ít thách thức cho Chi Pu. Tuy nhiên, cô cho rằng đây cũng là lợi thế khi giúp bản thân có cái nhìn toàn diện hơn về sản phẩm nghệ thuật. “Ở vị trí này, Chi hiểu rõ hơn về chiến lược dài hạn, cách xây dựng hình ảnh và định hướng sản phẩm. Điều đó giúp Chi làm nhạc không chỉ bằng cảm xúc mà còn có sự tính toán rõ ràng”, cô chia sẻ.

Trong năm 2026, nữ nghệ sĩ dự kiến trở lại đường đua âm nhạc với album hoặc EP hợp tác quốc tế, đồng thời tiếp tục tham gia các dự án gameshow và điện ảnh. Đây được xem là bước đi nhằm duy trì sức nóng cá nhân song song với việc phát triển công ty.