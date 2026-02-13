Nghệ sĩ trẻ ghi dấu ấn quốc tế

Phía sau những khoảnh khắc tự hào

Với Phương Mỹ Chi, năm 2025 là dấu mốc đáng nhớ khi được đứng trên sân khấu lớn trong và ngoài nước, chia sẻ về âm nhạc của mình bằng một lăng kính rộng hơn. Tại Sing! Asia, nữ ca sĩ không chỉ mang theo giọng hát mà đó còn là câu chuyện, văn hóa và cảm xúc của Việt Nam. Sự xuất hiện của nón quai thao, áo tứ thân hay việc lồng ghép cải lương, bài chòi… đưa lên sân khấu quốc tế được xem là bước đi táo bạo nhưng đầy tính toán, giúp cô không chỉ tạo được thiện cảm với người hâm mộ Việt mà còn gây bất ngờ với khán giả nước ngoài.

Để có được những giây phút tỏa sáng trên sân khấu và ghi tên mình vào chung kết là cả hành trình nỗ lực của Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự. Từ khi bước vào sân chơi này, giọng ca 10X xác định "để kết nối với thế giới, trước hết mình phải hiểu rõ về bản sắc của chính mình". Giai đoạn chuẩn bị cho các tiết mục với nữ ca sĩ và DTAP là một hành trình nghiêm túc và đầy cảm xúc.

Nhớ lại, Phương Mỹ Chi bồi hồi chia sẻ cả ê kíp gần như phải làm việc liên tục nhằm đảm bảo mỗi chi tiết đều phải mang tinh thần Việt Nam một cách tinh tế, nhưng đồng thời phải kết nối được với bạn bè quốc tế. "Thử thách lớn nhất với tôi chính là tìm được điểm cân bằng giữa bản sắc và tiêu chuẩn toàn cầu. Khán giả quốc tế không có những ký ức văn hóa giống mình, nên tôi phải học cách "dịch" chất liệu Việt sang một ngôn ngữ biểu đạt mà ai cũng cảm được. Điều đó đòi hỏi tôi phải quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và đôi khi chấp nhận thay đổi những thói quen thân thuộc", cô chia sẻ.

Phương Mỹ Chi và DTAP mang văn hóa Việt Nam ra quốc tế ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng Phương Mỹ Chi ở Sing! Asia, đồng thời có thêm cơ hội giao lưu với các nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan…; DTAP nhận ra rằng bản sắc văn hóa là một "vũ khí mạnh" trong hành trình sản xuất âm nhạc. Bởi theo nhóm, chính yếu tố này giúp họ có tiếng nói độc lập, tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế. "Khi các nghệ sĩ quốc tế kể về văn hóa và âm nhạc nước họ, chúng tôi cũng muốn có thể tự tin và dõng dạc kể lại câu chuyện của Việt Nam một cách chân thật, độc lập và tự hào nhất", đại diện nhóm cho hay.

Hai năm sau thành tích quán quân The Face Vietnam, Tú Anh không chỉ phát triển ở thị trường trong nước mà còn có những bước tiến quan trọng tại sàn diễn thời trang quốc tế. Đầu tháng 11.2025, thông tin chân dài 23 tuổi được lựa chọn catwalk trong show Cruise 2026 của nhà mốt Chanel đình đám khiến người hâm mộ tự hào.

Nhưng để có được những khoảnh khắc đó, Tú Anh đã trải qua không ít khó khăn. Người mẫu trẻ kể ngành thời trang ở thị trường quốc tế có những yêu cầu khắt khe về số đo cơ thể "đến từng centimet" khiến đôi lúc cô rơi vào căng thẳng. Chưa kể, sự cạnh tranh khốc liệt cũng là một thử thách đòi hỏi Tú Anh phải nỗ lực, trân trọng từng cơ hội. Trong hành trình khẳng định mình, Tú Anh từng nhiều lần muốn bỏ cuộc vì áp lực. Sự động viên của công ty quản lý, của đàn chị là người mẫu Anh Thư và gia đình giúp cô thêm vững vàng.

Theo Tú Anh, ở thị trường quốc tế, mỗi năm có hàng ngàn người mẫu đổ về tham gia các buổi tuyển chọn. Khi nhà thiết kế và các đạo diễn phải xem xét khá nhiều hồ sơ thì việc phải tạo được dấu ấn riêng là một thách thức lớn. "Chị Trang Lê từng nói với tôi rằng kinh đô thời trang giống như một "Olympic người mẫu", nơi những đại diện xuất sắc nhất của từng quốc gia cùng tranh giành từng vị trí trên sàn diễn. Vì vậy mình phải đối diện với bài toán tạo dấu ấn riêng. Tôi sử dụng lợi thế của mình là tính cách lì lợm, sức bền và khả năng thích nghi nhanh để thay đổi phong cách phù hợp nhất với thị hiếu của từng thị trường", cô kể.

Huỳnh Tú Anh mong muốn khẳng định bản thân ở thị trường quốc tế trong năm 2026 ẢNH: FBNV

Từ cột mốc của năm 2025, khi nhớ về chặng hành trình đã qua, Tú Anh bày tỏ: "Có những khoảnh khắc tôi bật khóc một mình nơi trời Tây vì áp lực, cũng có những lúc vui mừng đến mức nhảy cẫng, mở danh bạ để gọi báo tin vui cho người thân, bạn bè. Tất cả những trải nghiệm ấy đã thay đổi tôi rất nhiều. Và tôi đã học cách trân trọng mọi điều đến với cuộc sống, dù là niềm vui hay nỗi buồn, vì mỗi khoảnh khắc đều giúp bản thân trưởng thành hơn".

Kỳ vọng từ những lần "vượt vũ môn"

Nói về cột mốc giành quán quân tại cuộc thi Intervision 2025, Đức Phúc chia sẻ anh đến với cuộc thi bằng tâm thế mạnh mẽ, mong muốn mang âm nhạc Việt ra quốc tế. Đó là lý do anh lựa chọn Phù Đổng thiên vương để trình diễn vì "đây là ca khúc mang đậm tinh thần, nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam". "Chiến thắng rực rỡ này, niềm tự hào Việt Nam và tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này tôi xin ghi nhớ mãi trong trái tim mình, và lấy đó làm động lực để luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai, làm được thật nhiều điều tươi đẹp có ích cho xã hội, cho đất nước", anh nói.

Việc ghi điểm tại thị trường quốc tế mở ra nhiều cơ hội để các gương mặt trẻ tiếp tục học hỏi, tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Song đây cũng là thử thách đòi hỏi họ phải nỗ lực trau dồi hoàn thiện mình từng ngày thay vì "ngủ quên trên chiến thắng". Bên cạnh đó, việc lấy nền tảng văn hóa làm "gốc" để phát triển được xem là hướng đi khôn ngoan, vừa tạo được dấu ấn riêng đối với khán giả quốc tế, vừa có thể quảng bá được nét đẹp của văn hóa, con người Việt, thể hiện trách nhiệm của một nghệ sĩ đối với cộng đồng.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 khiến người hâm mộ Việt không khỏi tự hào ẢNH: NVCC

DTAP chia sẻ thành công trong năm 2025 là một món quà, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở nhóm phải tiếp tục cố gắng, giữ sự nghiêm túc trong từng sản phẩm dù lớn hay nhỏ. "Chúng tôi ý thức rằng mình vẫn còn rất trẻ, còn nhiều điều để học và còn nhiều cơ hội để thử nghiệm những hướng đi mới. Điều chúng tôi muốn làm tốt nhất chính là giữ tinh thần cầu tiến, giữ sự chân thành với âm nhạc, và không ngừng trau dồi để mỗi sản phẩm sau đều có thêm một bước tiến so với chính mình của ngày hôm qua", đại diện nhóm bộc bạch.

Người mẫu Tú Anh chia sẻ cô đặt mục tiêu phát triển bản thân ở thị trường quốc tế, tham gia nhiều dự án thời trang và tiếp tục khẳng định màu sắc riêng. Cô bày tỏ: "May mắn được "xuất khẩu" 4 lần và trải qua cả niềm vui lẫn nước mắt, tôi nhận ra lý do mình có cơ hội làm việc với các thương hiệu ở châu Âu chính là vì luôn khẳng định bản thân là người Việt Nam, không chỉ qua hình ảnh mà còn qua thái độ làm việc. Tôi mong khi nhắc đến người mẫu Việt Nam trên thị trường quốc tế, mọi người sẽ nhớ đến sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến mà mình luôn theo đuổi".