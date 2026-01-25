Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Văn Mai Hương, Đức Phúc cùng hơn 20 nghệ sĩ 'khuấy đảo' album WeChoice Awards 2025

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
25/01/2026 20:44 GMT+7

Theo công bố từ ban tổ chức, album 'WeChoice Awards 2025' quy tụ 27 nghệ sĩ với đội hình trải dài nhiều thế hệ, nhiều phong cách, phản ánh rõ nét bức tranh đa dạng của Vpop đương đại.

Danh sách nghệ sĩ tham gia album WeChoice Awards 2025 gồm: Hải Bột, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, BigDaddy, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, MIN, Văn Mai Hương, Phúc Du, Phùng Khánh Linh, Vương Bình, CONGB, buitruonglinh, Orange, Jaysonlei, Ánh sáng AZA, Saabirose, WOKEUP, Kai Đinh, TRID MINH, DuongK, HAROSÉ, Dlight, LV.KhanhHung, N.T.B, NewL, Minh Đạt Nguyễn. 

Văn Mai Hương, Đức Phúc cùng hơn 20 nghệ sĩ 'khuấy đảo' album WeChoice 2025 - Ảnh 1.

Văn Mai Hương góp mặt trong album WeChoice Awards 2025

ẢNH: T.N

WeChoice Awards chính thức trở lại với mùa giải 2025, mang chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Không chỉ là một giải thưởng thường niên, WeChoice Awards qua từng năm vẫn giữ được vị thế đặc biệt khi song hành giữa tinh thần nhân văn, khả năng bắt nhịp xu hướng của giới trẻ và những dự án âm nhạc có sức lan tỏa rộng rãi. 

Chính sự kết hợp hài hòa này đã tạo nên bản sắc riêng, khiến mỗi mùa WeChoice Awards không chỉ được nhắc đến ở khoảnh khắc trao giải mà còn để lại dư âm dài hơi thông qua các sản phẩm nghệ thuật đi kèm.

Trong đó, album nhạc chủ đề gắn liền với mỗi mùa WeChoice Awards từ lâu đã trở thành một “đặc sản” được công chúng trông đợi. WeChoice Awards lựa chọn đầu tư nghiêm túc cho các sáng tác hoàn toàn mới, đồng thời quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu của từng giai đoạn. Qua nhiều năm, các album WeChoice Awards đã góp phần ghi dấu những cột mốc đáng nhớ của Vpop, khi khán giả có thể nhìn lại hành trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam thông qua chính những mùa giải này.

Song hành với album âm nhạc, chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” của WeChoice Awards 2025 tiếp tục thể hiện định hướng nhất quán của giải thưởng. Thay vì chỉ tôn vinh những thành tựu đã qua, WeChoice Awards năm nay nhấn mạnh vào hành động ở hiện tại, khuyến khích mỗi cá nhân, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều đang góp phần kiến tạo tương lai chung. Thông điệp này khắc họa hình ảnh một Việt Nam không ngừng đổi mới, sẵn sàng hội nhập với thế giới nhưng vẫn giữ vững bản sắc và những giá trị cốt lõi.

