Những nghệ sĩ trẻ ‘lội ngược dòng’

Đã có rất nhiều các ca sĩ, nhạc sĩ phải tham gia, chạy theo guồng quay ấy. Thực tế cho thấy không ít nghệ sĩ, nhất là người trẻ, hoạt động biểu diễn và sáng tác chủ yếu chạy theo thị hiếu đám đông, đôi khi là bất chấp, nên thời gian qua đã xảy ra các hiện tượng "lệch chuẩn" trong một số nghệ sĩ như báo chí đã đưa tin.

Trong bối cảnh đó lại có một số bạn trẻ "lội ngược dòng", thay vì chạy theo lợi nhuận, kinh tế, các bạn lại tự bỏ công sức, thời gian và cả tiền bạc để đầu tư, dàn dựng những chương trình hòa nhạc cổ điển, bán cổ điển nhằm đưa loại hình nghệ thuật này ngày một gần hơn với công chúng, góp phần từng bước nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật cho người dân nói chung và giới trẻ nói riêng.

Concert of Childhood Memory và Classonic in Concert là những chuỗi chương trình được các bạn trẻ ở Hà Nội thành lập và duy trì đã được gần 10 năm. Xuất phát từ trăn trở "đầu ra" cho các sinh viên khoa nhạc cụ giao hưởng của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và mong muốn được lan tỏa loại hình nghệ thuật được cho là "cao cấp" này đến giới trẻ, một số bạn như Lã Tuấn Cường, Mai Xuân Hải… không có gì ngoài máu "liều" đã rủ rê tập hợp nhau làm chương trình đầu tiên vào năm 2016 với đầy những khó khăn và lo lắng nhưng rất bất ngờ là ngay từ chương trình đầu tiên đã thu hút được gần 800 khán giả, cho thấy thực tế thể loại âm nhạc này vẫn có một số lượng khán giả nhất định.

Qua gần 10 năm hoạt động, các bạn vừa mày mò, học hỏi, rút kinh nghiệm sau từng chương trình, vượt qua những khó khăn về con người, về cơ sở vật chất, về kinh tế…, Concert of Childhood Memory và Classonic in Concert đã tạo được ấn tượng và sự lan tỏa nhất định qua các buổi biểu diễn không chỉ ở Hà Nội mà còn cả ở TP.HCM, trong đó 3 đêm hòa nhạc điện ảnh Classonic in Concert #2: To The Line vào ngày 14 - 15 - 16.11 vừa qua là một minh chứng. Khán phòng Nhà hát Quân đội khu vực phía nam (TP.HCM) gần như kín khách suốt 3 đêm với những tràng pháo tay không ngớt.

Buổi hòa nhạc Classonic in Concert #2: To The Line tại Nhà hát Quân đội khu vực phía nam (TP.HCM) ẢNH: TGCC

Thành công ở đây không chỉ là sự đón nhận của khán giả mà theo các bạn còn là niềm hạnh phúc khi được góp phần trong việc lan tỏa những cái đẹp để góp phần trong việc từng bước định hình thẩm mỹ nghệ thuật, nâng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả nói chung và giới trẻ nói riêng.

Những "nốt nhạc" tươi sáng cho đời sống văn hóa nghệ thuật

Ở TP.HCM cũng có các bạn trẻ đang "lội ngược dòng" tương tự, đó là dàn nhạc kèn gõ Saigon Winds. Dàn nhạc này đặc biệt hơn chỉ gồm các nhạc cụ kèn (bao gồm bộ đồng và bộ gỗ) - gõ các bạn đã dàn dựng lại các tác phẩm dành cho dàn nhạc giao hưởng, từ nhạc nền các bộ phim hoạt hình Nhật Bản Ghibli đến Disney… nhưng nghe cũng mượt mà và hoành tráng không kém.

Từ nỗi đau đáu làm thế nào để công chúng biết đến nhiều hơn với thể loại âm nhạc này nói chung và các nhạc cụ kèn - gõ nói riêng cùng với niềm say mê dành cho các nhạc cụ này một số "dị nhân" như: Nguyễn Hoàng Thiên Ân, Hoàng Ngọc Anh Quân, Nguyễn Thành Long… lại cũng chỉ với gia tài là "máu liều" đã gom góp các "chiến binh" gồm các sinh viên nhạc viện, nghệ sĩ chuyên nghiệp đến các bạn nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhưng yêu thích và chơi tốt các nhạc cụ kèn - gõ, thậm chí có cả các nghệ sĩ chơi trong các dàn nhạc nổi tiếng thế giới cũng hứng thú tham gia.

Một đêm diễn của dàn nhạc Saigon Winds ẢNH: TGCC

Năm 2022, Saigon Winds cho ra mắt buổi hòa nhạc đầu tiên tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM, từ ấy đến nay các bạn cũng vẫn vừa làm, vừa mò mẫm với rất nhiều khó khăn. Và nay, Saigon Winds cũng đã có thương hiệu nhất định cho công chúng yêu nhạc của TP.HCM, có những đêm nhạc khán giả... không chịu về, nghệ sĩ trompette Thiên Ân (cũng là một trong những thành viên sáng lập) phải năn nỉ: "Tụi Ân còn đêm mai nữa, cho các bạn nghệ sĩ nghỉ để có sức mai biểu diễn tiếp nhé!".

Gọi vui là "dị nhân" vì những bạn trẻ này cũng không đi theo khuynh hướng thị trường hoặc ít nhất chọn cho mình con đường an toàn như việc giảng dạy, tham gia các chương trình khi được mời…, nhưng các bạn lại đi kiếm tiền để nuôi niềm đam mê, bù lỗ cho các concert. Cái được ở đây cũng không tính bằng giá trị vật chất mà ở sự đón nhận của khán giả với thể loại này, sự hiểu biết và yêu thích của công chúng đối với các loại nhạc cụ này. Thiên Ân tâm sự: "Khán giả có thể chưa biết đến giao hưởng là gì, kèn - gõ là gì, nhưng các bạn lại yêu thích các thể loại phim hoạt hình Nhật bản hay của Disney thì chúng tôi sẽ bằng những gì các bạn yêu thích để dẫn dắt các bạn đến với nhạc giao hưởng". Những ý tưởng thật đáng trân trọng!

Giữa thị trường âm nhạc luôn sôi động với những gương mặt mới liên tục gây chú ý từ "hit khủng" hay với những "ồn ào" scandal, các người trẻ "lội ngược dòng" dù "dịu êm" song đã đem đến cho chúng ta những "giai điệu" lạc quan, những "nốt nhạc" tươi sáng cho đời sống văn hóa nghệ thuật.