Con gái xinh đẹp đóng cảnh táo bạo, nghệ sĩ Hoàng Mập phản ứng ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
20/11/2025 11:14 GMT+7

Khánh Trinh cho biết dù có chút lo lắng nhưng nghệ sĩ Hoàng Mập luôn hiểu cho tính chất công việc của con gái khi phải thực hiện những phân đoạn táo bạo với bạn diễn.

Chương trình Úm ba la ra chữ gì vừa lên sóng với sự góp mặt của đội Trúc xinh gồm biên đạo Adam Lâm và diễn viên Khánh Trinh - con gái nghệ sĩ Hoàng Mập. Cả hai sẽ cùng tranh tài với đội Dế mèn gồm người mẫu Quang Tuyển và người mẫu Minh Khắc.

Ngay từ màn chào sân, con gái Hoàng Mập đã gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, chiều cao nổi bật. Cô và Adam Lâm cho thấy sự ăn ý của mình khi liên tục có những màn tương tác vui nhộn. Điển hình là khi chia sẻ về lý do chọn tên đội, bộ đôi đã nhanh trí “xuất khẩu thành thơ” đối đáp ngay trên sân khấu khiến MC Đại Nghĩa không khỏi ngạc nhiên.

Con gái xinh đẹp đóng cảnh táo bạo, nghệ sĩ Hoàng Mập phản ứng ra sao?- Ảnh 1.

Khánh Trinh tên thật là Đoan Trinh, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật 1,72 m

ẢNH: NVCC

Con gái Hoàng Mập ở tuổi 26

Ở vòng 1, Khánh Trinh nhận lợi thế được quyền chọn lượt thi và nội dung tranh tài sau chiến thắng ở vòng thi phụ. Với phần thể hiện nổi bật, cô cùng đồng đội ghi 213 điểm sau 2 lượt thi đấu, bỏ xa đối thủ với 186 điểm và mang về giải thưởng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, do không duy trì được phong độ, con gái Hoàng Mập và đồng đội ngậm ngùi thua cuộc ở vòng 2, đành phải dừng bước trước đối thủ.

Khánh Trinh sinh năm 1999, được biết đến là con gái của nghệ sĩ Hoàng Mập. Được đánh giá cao về ngoại hình song cô chọn tập trung cho công việc diễn viên, thỉnh thoảng góp mặt trong một số gameshow. Nữ diễn viên cũng có những nguyên tắc riêng cho mình khi làm nghề. Cô chia sẻ với chúng tôi: “Gameshow thường có nhịp khá nhanh và dễ bị hiểu sai nên tôi luôn cẩn thận khi nói. Tôi cố gắng giữ sự tôn trọng, vui vẻ và tránh những câu dễ gây tranh cãi. Tôi muốn lên hình nhẹ nhàng và đúng với tính cách của mình”.

Con gái xinh đẹp đóng cảnh táo bạo, nghệ sĩ Hoàng Mập phản ứng ra sao?- Ảnh 2.

Phân đoạn táo bạo của Khánh Trinh và bạn diễn trong phim Mật ngọt tựa khói sương

ẢNH: ĐPCC

Hiện tại, Khánh Trinh tập trung phát triển ở lĩnh vực diễn xuất. Gần đây 2 phim cô góp mặt là Mật ngọt tựa khói sương Trà ma nữ, trong đó có nhiều phân đoạn táo bạo với bạn diễn, khiến người xem bất ngờ. Chia sẻ về điều này, người đẹp 9X tâm sự điều khó nhất là việc giữ cảm xúc đúng mạch và phối hợp với bạn diễn để cảnh lên hình đẹp, tinh tế. Cô tâm sự thêm: “Trước đó, tôi và ê kíp đã trao đổi rất kỹ nên lúc quay, bản thân cũng khá thoải mái, không bị áp lực nhiều”.

Khi được hỏi về phản ứng của Hoàng Mập trước những phân đoạn táo bạo của con gái, Khánh Trinh nói dù đấng sinh thành có chút lo lắng nhưng vì là người cùng nghề nên ông hiểu được tính chất công việc. Cô bật mí thêm: “Ba chỉ dặn rằng tôi biết giới hạn của mình là được. Nghe vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn”.

Khánh Trinh chia sẻ ở tuổi 26, cô may mắn khi có thể tự lo cho bản thân bằng nguồn thu nhập từ diễn xuất và từ một vài hoạt động khác. Nữ diễn viên tiết lộ thêm trong hành trình cô hoạt động nghệ thuật, Hoàng Mập luôn đứng phía sau ủng hộ tinh thần, còn bản thân muốn chủ động về mặt tài chính. 

Người đẹp bật mí: “Trước mỗi dự án, tôi luôn xem kỹ kịch bản, nhân vật và đánh giá mình có thật sự phù hợp hay không. Quan trọng là dự án phải sạch, tử tế và không đi ngược lại những gì mình đặt ra. Mỗi lần có dự án mới, tôi đều kể với ba trước. Ba hay cho tôi lời khuyên nhẹ nhàng, kiểu: Con thấy ổn là được”.

