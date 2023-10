Chỉ quay lại cảnh học bài, nhưng video này thu hút cả triệu lượt xem

Một video quay lại không gian học tập gọn gàng, ngăn nắp bên cạnh cửa sổ đầy tuyết, số khác được ghi hình dưới ánh sáng mờ ảo của thư viện. Những video này đã bùng nổ trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sức hấp dẫn của "study with me" đến từ những âm thanh gõ bàn phím, tiếng lật trang sách hay hình ảnh sách vở, tài liệu được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu của người quay video. Tất cả đều hướng đến mục đích chung là giúp người xem có thêm cảm hứng trong việc học trực tuyến hay hạn chế trì hoãn công việc khi làm việc từ xa.

Những video quay lại cảnh học tập thu hút lượng lớn người tìm kiếm và theo dõi trên YouTube CHỤP MÀN HÌNH

Tại Việt Nam, các video "study with me" khá phổ biến với người trẻ. Kênh The Hanoi Chamomile của Nguyễn Như Nam Anh (29 tuổi) có hơn 500.000 người đăng ký với nhiều video hơn 1 triệu lượt xem. Trong một video nói về bản thân được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân vào ngày 7.10.2023, Nam Anh chia sẻ: "Công việc này giúp mình lan tỏa những năng lượng tích cực một cách nhẹ nhàng. Bản thân cũng nhận lại được những phản hồi tích cực từ người xem. Điều đó khiến mình cảm thấy vui hơn".

Trong bài viết có tựa đề Tại sao những video "study with me" lại hấp dẫn mọi người? do Tạp chí Vice (có trụ sở tại Mỹ), đăng tải ngày 16.2.2021, Kim Dong-min, một vlogger (người tạo nội dung trên nền tảng video) thường xuyên làm những video "study with me" với hơn 50.000 người đăng ký trên YouTube, nói rằng: "Không có gì đặc biệt về các video của tôi, tôi biết ơn vì mọi người đã đăng ký kênh và yêu thích các video này".

Một video phổ biến của Kim đã thu hút hơn 370.000 lượt xem khi quay lại cảnh anh ấy say mê học tập trong phòng đọc sách công cộng, thỉnh thoảng có chuyển động và âm thanh từ môi trường xung quanh.

Kim nói học tập là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Anh từng xem "study with me" trong các buổi học và bắt đầu làm những video tương tự, cùng với các vlog khác.

Một trong những lý do video "study with me" được hưởng ứng mạnh mẽ chính là mang lại cảm giác đồng hành, nhất là trong đại dịch Covid-19, khi đỉnh điểm có hơn 1,3 tỉ học sinh phải ở nhà do trường học đóng cửa, các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng.

"Vì vi rút corona, hầu hết mọi người trên thế giới đang học một mình ở nhà. Tôi nghĩ video của tôi nói với họ rằng chúng ta không đơn độc", Kim nói với Vice trong bài viết trên.

Nhiều người trẻ nói họ cảm nhận được năng lượng lành mạnh khi xem các video "study with me" CHỤP MÀN HÌNH

Không giống các vlog thông thường, video "study with me" có các clip thô của toàn bộ buổi học, đồng nghĩa là cảnh quay hầu như không bị giả mạo. Các video có thời lượng từ 2 - 4 tiếng đồng hồ, một số kéo dài từ 10 tiếng đồng hồ trở lên. Nhiều vlogger sử dụng phương pháp quản lý thời gian để chia nhỏ các khung giờ học, như tập trung 25 phút và sau đó thư giãn 5 phút.

Ban đầu, những video "study with me" có sức hút ở Hàn Quốc, nhưng hiện đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, có thể kể đến như: Anh, Argentina và Singapore...

Bài viết Tại sao những video "study with me" lại hấp dẫn mọi người? của Tạp chí Vice, đã dẫn lời một YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc, khi người này nói với nhật báo The Korea Herald, rằng "study with me" cung cấp động lực cho cả người xem và người quay video. Đồng thời chia sẻ các mẹo học tập và gửi gắm những lời động viên giữa cư dân mạng với nhau.

"Dù đang ngồi một mình, nhưng biết ai đó cũng đang học tương tự, buổi học sẽ trở nên dễ chịu hơn, vừa giúp tôi tập trung vào những gì đang làm," một tài khoản bình luận trên YouTube.