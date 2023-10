Chỉ số an toàn toàn cầu: Mỹ ngoài top 100, quốc gia nào số 1?

Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) vừa công bố Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index), được xem là thước đo hàng đầu thế giới về an toàn trên thế giới. Chỉ số được tính toán bằng 23 chỉ số định tính và định lượng từ các nguồn có uy tín cao và đo lường tình trạng hòa bình trên ba lĩnh vực: mức độ an toàn và an ninh xã hội như tội giết người, số tù nhân, khủng bố; mức độ xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra; mức độ quân sự hóa.

Có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện trong bảng xếp hạng chỉ số năm nay. Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2023 cho thấy mức độ hòa bình toàn cầu trung bình đã suy giảm trong năm thứ 9 liên tiếp, với 84 quốc gia ghi nhận mức cải thiện và 79 quốc gia giảm sút.

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2023 cũng khiến báo chí Mỹ phản ứng. Tờ New York Post bất ngờ khi Mỹ xếp thứ 133 trong danh sách mới về các quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Bài báo về bảng xếp hạng nói trên thu hút gần 400 bình luận...

"Ít nhất Mỹ không là một trong mười địa điểm tồi tệ nhất để ghé thăm - những vị trí ít được thèm muốn đó thuộc về Afghanistan, Yemen, Syria, Nga, Nam Sudan, Congo, Iraq, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Sudan", bài báo đề cập.

Ở khu vực châu Á, ngoài Singapore và Nhật Bản trong top 10, các nước và vùng lãnh thổ khác trong 50 vị trí đứng đầu gồm: Bhutan (17), Malaysia (19), Qatar (21), Đài Loan (33), Kuwait (35), Việt Nam (41), Hàn Quốc (43), Mông Cổ (44), Lào (46), Oman (48) và Đông Timor (49).

Dưới đây là 10 nước an toàn nhất theo bảng xếp hạng của Global Peace Index 2023:

10.Thụy Sĩ

9.Nhật Bản

8.Slovenia

7.Bồ Đào Nha

6.Singapore

5.Áo

4.New Zealand

3.Ireland

2.Đan Mạch

1.Iceland

Tuy nhiên, Phần Lan là quốc gia được xếp "ngoại hạng" trong danh sách Chỉ số Hòa bình Toàn cầu. Nước này được bảng xếp hạng đề cập đặc biệt vì là một trong những nơi tốt nhất, hạnh phúc nhất và an toàn nhất để ghé thăm trong năm nay.

Tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp, cũng như tỷ lệ tử vong thấp và nguy cơ thiên tai giảm, đã khiến quốc gia Scandinavi gần Nga nhất được coi là địa điểm hàng đầu cho khách du lịch.

Trước đó, Phần Lan được vinh danh là quốc gia vui vẻ nhất năm thứ sáu liên tiếp trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới hàng năm riêng biệt.