Chỉ số giá vàng tăng gần 43%, lạm phát tăng 4,26%

Đó là một số thông tin vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3.10. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết từ đầu năm tới nay, giá vàng trong nước biến động cùng chiều giá thế giới.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 13 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Bình quân giá vàng thế giới tháng 9 (tính đến ngày 25.9) ở mức 4.434,45 USD/ounce, tăng 1,31% so với tháng 8, chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng. Cạnh đó, căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,38% so với tháng trước, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước, song giảm 4,04% so với tháng 12.2025. Bình quân 9 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Hôm nay 3.10, giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt ngày 2.10. Một tháng trở lại đây, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 4,9 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng thấp hơn 200.000 đồng so với vàng miếng SJC, hiện là 140,3 - 143,3 triệu đồng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mỗi lượng vàng bằng giá vàng miếng SJC, song mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, đều ở 139,5 - 143,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 14 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.139,8 USD/ounce, giảm 36,7 USD (tương đương 0,88%) so với đóng cửa phiên trước.

Áp lực lạm phát đè nặng 3 tháng cuối năm

Theo Cục Thống kê, CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước. Bình quân quý 3 và 9 tháng năm nay, CPI lần lượt tăng 4,8% và 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,52% của CPI bình quân chung.

Áp lực lạm phát còn khá rõ trong 3 tháng cuối năm ẢNH: ĐAN THANH

Điều này chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê dịch vụ và giá (Cục Thống kê), phân tích, áp lực lên mặt bằng giá trong 9 tháng tập trung chủ yếu ở 3 nhóm lớn.

Đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm phần trăm, phản ánh tác động của chi phí nguyên liệu, nhân công và nhu cầu tiêu dùng.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, làm CPI chung tăng 1,52 điểm phần trăm.

Nhóm giao thông tăng 6,06%, làm CPI chung tăng 0,6 điểm phần trăm, trong đó riêng giá nhiên liệu tăng 10,89%, tác động làm CPI tăng 0,52 điểm phần trăm.

Riêng trong tháng 9, CPI tăng 0,62% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới và một số trường đại học, trường dân lập, tư thục điều chỉnh tăng học phí khi bước vào năm học mới.

Khẳng định áp lực lạm phát còn khá rõ trong 3 tháng cuối năm, theo bà Oanh, âu lo đầu tiên là rủi ro từ giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu thế giới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, gián đoạn các tuyến vận tải và chi phí logistics còn cao.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ thường tăng vào dịp cuối năm có thể tạo thêm sức ép lên một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Biến động giá nguyên liệu nhập khẩu, tỷ giá và chi phí vận chuyển có thể tiếp tục truyền dẫn vào giá thành sản xuất trong nước.

"Cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của xăng dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, dịch vụ giáo dục và y tế, đồng thời chủ động bảo đảm nguồn cung và điều hành giá phù hợp để hạn chế tác động lan tỏa đến mặt bằng giá chung", bà Oanh nhấn mạnh.