Giá vàng hôm nay 3.10.2026: Đứng yên dưới 144 triệu đồng

Sáng 3.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC 140,3 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 đứng yên khi Công ty SJC vẫn mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên chiều mua vàng nhẫn ở mức 140,3 triệu đồng và bán ra 143,3 triệu đồng…

Giá vàng sáng 3.10 trong nước đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 6 USD so với hôm qua, xuống 4.139,8 USD/ounce. Nền kinh tế Mỹ tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự báo trong tháng 9 đã làm giảm kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương nước này sẽ nâng lãi suất. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào ngày 2.10, số việc làm phi nông nghiệp tăng 29.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo nền kinh tế tạo thêm 84.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Không chỉ số liệu tháng 9 yếu, số việc làm tháng 8 còn được điều chỉnh giảm, với mức tăng mới được xác định là 133.000 việc làm...

Số liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến, cùng với việc ít nhất hai quan chức cấp cao phản đối một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 10, đã củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Theo công cụ CME FedWatch, nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ khoảng 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% hồi đầu tuần. Dù điều này có thể phần nào hỗ trợ kim loại quý nhưng đồng bạc xanh vẫn ở mức cao khiến nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng triển vọng khá ảm đạm và giá vàng có thể tiếp tục giảm nếu chu kỳ tăng lãi suất được nối lại...