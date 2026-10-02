Giá vàng hôm nay 2.10.2026: Giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Sáng nay (2.10), giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giảm 800.000 đồng khi mua vàng miếng SJC xuống 140,3 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng… Vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 800.000 đồng như vàng miếng, Công ty SJC mua vào xuống 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng khi mua vào còn 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm 10 USD so với hôm qua, xuống 4.145 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng.

Giá vàng sáng 2.10 quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đã xác lập mức giảm khoảng 6% trong tháng 9 và đà giảm vẫn còn tiếp tục. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Mỹ được công bố tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,7% của tháng 7 làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Điều này hỗ trợ giá vàng nhưng theo một số nhà phân tích quốc tế, xu hướng ngắn hạn của kim loại quý vẫn đang giảm và có thể kiểm tra lại mốc 4.000 USD/ounce. Đặc biệt, nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 9, dự kiến công bố vào ngày mai cao hơn dự kiến.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định trên CNBC rằng bất kỳ yếu tố nào làm tăng khả năng Fed tăng lãi suất chắc chắn sẽ gây sức ép lên tâm lý trên thị trường vàng. Đợt tăng mạnh nào tiếp theo của giá năng lượng hoặc bất kỳ sự leo thang nào ở Trung Đông cũng sẽ tạo ra tác động tương tự. Mới đây, HSBC đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 và 2027 xuống lần lượt 4.490 USD/ounce và 4.825 USD/ounce, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn nhưng nhiều khả năng đang tiến gần vùng đáy...