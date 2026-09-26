Giá vàng hôm nay 26.9.2026: Vàng nhẫn vẫn đắt hơn vàng miếng

Sáng 26.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Công ty Phú Quý cũng duy trì chiều mua vàng miếng SJC ở mức 141,4 triệu đồng và bán ra 144,4 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC đứng yên khi tiếp tục được mua vào ở mức 140,9 triệu đồng, bán ra 143,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 141,4 triệu đồng, bán ra 144,4 triệu đồng hay Doji cũng duy trì giá mua vào 141,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng... Như vậy, vàng nhẫn tại Doji đang bán ra cao hơn vàng miếng SJC đến 1,1 triệu đồng/lượng và chênh lệch mua - bán cũng neo ở mức 4 triệu đồng một lượng. Điều này khiến người mua sẽ lỗ ngay 4 triệu đồng dù giá vàng không thay đổi.

Giá vàng sáng 26.9 tiếp tục đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, xuống 4.284 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 14 USD. Áp lực lên giá vàng vẫn cao trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Kỳ vọng này bất chấp giá dầu quay đầu giảm trong phiên cuối tuần sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York được cho là đã thảo luận về một thỏa thuận theo đó Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Washington nới lỏng lệnh phong tỏa kinh tế.

Song song, thị trường trái phiếu tiếp tục biến động mạnh. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, đạt 5,1633% và lợi suất kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2004, lên 5,488%.

Trong khi đó, giới giao dịch cũng theo dõi chuyến thăm Mỹ trong tuần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với CNBC trong ngày 250. rằng “sẽ có thêm rất nhiều chi tiết” về các cuộc đàm phán Mỹ - Trung được công bố vào ngày 28.9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cho biết hai nước đã đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng...