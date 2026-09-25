Giá vàng hôm nay 25.9.2026: Dậm chân tại chỗ, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Sáng 25.9, giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới tiếp đà giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC ở mức 141,4 triệu đồng và bán ra 144,4 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm khi mua vào xuống 140,9 triệu đồng, bán ra 143,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào bằng vàng miếng SJC 141,4 triệu đồng, bán ra 144,4 triệu đồng; Doji mua vào 141,2 triệu đồng và bán ra 145,2 triệu đồng... Như vậy, vàng nhẫn ở một số đơn vị bán ra cao hơn vàng miếng SJC. Đồng thời, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi một số công ty như Doji giữ chênh lệch mua - bán vàng nhẫn đến 4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 25.9 đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống 4.292 USD/ounce, giảm 6 USD so với hôm qua. Kim loại quý tiếp tục đi xuống khi đồng USD mạnh lên cùng với giá dầu và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. Giá dầu Brent tăng lên trên 106 USD/thùng trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc lên 5,501% - mức chưa từng thấy kể từ tháng 6.2004. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất thế chấp, tăng lên 5,223% và đây là mức cao nhất kể từ tháng 6.2007. Khi lợi suất tăng vọt, kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của các ngân hàng trung ương cũng tăng theo. Theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cần tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần trong tháng 10 lên mức gần 71%, cao hơn nhiều với xác suất 55% cách đây một tuần.

Theo một số nhà phân tích quốc tế, vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng và lãi suất cao hơn. Khi giá năng lượng tăng, những lo ngại về lạm phát cũng gia tăng, kéo theo khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Mức đáy hỗ trợ gần đây của vàng quanh 4.235 USD/ounce là ngưỡng đầu tiên cần theo dõi. Nếu giá phá vỡ ngưỡng này, kim loại quý có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn và sự chú ý có thể quay trở lại vùng giá khoảng 4.000 USD/ounce từng ghi nhận trong tháng 6 và tháng 7...