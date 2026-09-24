Giá vàng hôm nay 24.9.2026: Quay đầu giảm xuống dưới 145 triệu đồng

Sáng nay (24.9), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua vàng miếng xuống 141,9 triệu đồng/lượng, bán ra 144,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng khi mua vàng miếng SJC ở mức 141,7 triệu đồng và bán ra còn 144,9 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 600.000 đồng khi mua vào xuống 141,4 triệu đồng, bán ra 144,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 141,7 triệu đồng, bán ra 144,7 triệu đồng, giảm 500.000 đồng…

Giá vàng sáng 24.9 quay đầu giảm xuống dưới 145 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống 4.298 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 52 USD. Kim loại quý đi xuống khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ tăng tốc trong tháng 9, đạt tốc độ nhanh nhất trong hơn 5 năm. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh sau khi các số liệu mới nhất về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cho thấy nền kinh tế vẫn khá mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên 5,135%, mức cao nhất kể từ tháng 7.2007. Đây cũng là mức tăng trong một phiên mạnh nhất trong hơn 1 năm qua.

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, nhiều quan chức của Fed cũng bày tỏ ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa. Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond - Tom Barkin và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston - Susan Collins đều bày tỏ ủng hộ quyết định tăng lãi suất vào tuần trước trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá 77% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10, tăng so với mức khoảng 60% trước đó và 95% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Giá dầu Brent cũng bật tăng lên trên mức 100 USD/thùng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, qua đó gây sức ép lên kim loại quý. Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá vàng gần như diễn biến trái chiều với giá dầu. Vì vậy, nếu căng thẳng khu vực Trung Đông đẩy giá vàng lên cao thì có thể tác động tiêu cực lên giá vàng...