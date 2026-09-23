Giá vàng hôm nay 23.9.2026: Trong nước ngược chiều thế giới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 143,2 triệu đồng, bán ra 145,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng, mua vào lên 143,2 triệu đồng, bán ra 144,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm mỗi lượng 500.000 - 600.000 đồng. Công ty SJC mua vào 142 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng hơn nửa triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 10 USD mỗi ounce, còn 4.350 USD. Kim loại quý hiện vẫn có xu hướng đi ngang trong bối cảnh lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF gia tăng ngay cả khi lợi suất thực tế kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 20 năm. Điều này cho thấy những lo ngại về tài chính đang làm thay đổi mối quan hệ giữa lợi suất và vàng. Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, lợi suất thực của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong hơn 20 năm ở mức 2,63%, tăng 76 điểm cơ bản kể từ đầu năm, trong khi tổng lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF tiếp tục phục hồi sau đợt giảm trong nửa đầu năm 2026. Sự khác biệt này làm nổi bật sự mất kết nối ngày càng đáng chú ý giữa nhu cầu vàng và mối quan hệ nghịch đảo mạnh mẽ với lợi suất thực trong lịch sử. Trong lịch sử, lợi suất thực được coi là yếu tố then chốt để xác định hướng đi của vàng, vì kim loại quý này và các tài sản hữu hình khác như bạc và bạch kim không trả lãi suất hay cổ tức, nên lợi suất thực cao hơn có thể làm cho trái phiếu hấp dẫn hơn so với việc nắm giữ vàng. Khi lợi suất thực tăng, vàng thường phải chịu áp lực giảm giá.

Khi các ngân hàng trung ương mạnh tay tăng lãi suất vào năm 2022-2023 và lợi suất thực tăng vọt, các nhà đầu tư đã phản ứng bằng cách giảm lượng vàng nắm giữ thông qua việc rút khỏi các quỹ ETF. Thế nhưng, hiện tình hình đã khác. Lợi suất tăng, thay vì gây ra một làn sóng thanh lý quỹ ETF khác thì nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng lại cho thấy sự ổn định

Mối lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững tài chính và gánh nặng nợ chính phủ ngày càng gia tăng. Các nhà đầu tư có thể ngày càng coi lợi suất dài hạn cao hơn không chỉ đơn thuần là một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho vàng, mà còn là một tín hiệu cảnh báo tiềm tàng về rủi ro tài chính, chi phí trả nợ tăng cao và sự ổn định tài chính. Trong môi trường đó, vai trò của vàng như một tài sản nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống có thể trở nên quan trọng hơn.