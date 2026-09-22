Giá vàng hôm nay 22.9.2026: Loay hoay trong biên độ hẹp

Giá vàng miếng SJC trong nước sáng 22.9 không thay đổi so với trước đó. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng. ACB mua vào 143,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng không biến động, Công ty SJC mua vào 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng… Trong vòng 1 tháng trở lại đây, vàng đã không thoát khỏi vùng giá từ 141 - 150,2 triệu đồng/lượng. Các giao dịch trên thị trường khá trầm lắng.

Giá vàng miếng SJC đứng yên khi thị trường trầm lắng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 15 USD mỗi ounce, lên 4.359 USD. Các nhà đầu tư bán chốt lời khi vàng tiến gần mức giá 4.400 USD/ounce. Giá vàng bị kẹt giữa áp lực lạm phát do giá dầu giảm và lộ trình lãi suất vẫn còn thắt chặt của Mỹ, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống 4,95% đến 4,96% nhưng vẫn ở gần vùng 5% quan trọng về mặt tâm lý.

Thị trường trái phiếu Mỹ vẫn là rủi ro cấu trúc lớn hơn. Lợi suất trái phiếu 10 năm ở mức gần 5% làm tăng lãi suất chiết khấu đối với cổ phiếu, đồng thời tăng chi phí vay thế chấp và vay doanh nghiệp, qua đó biến việc trả nợ liên bang thành một gánh nặng vĩ mô dễ thấy hơn. Tính đến tháng 4, nợ công của Mỹ đạt 31.300 tỉ USD, xấp xỉ quy mô nền kinh tế, trong khi chi tiêu lãi ròng trong năm tài chính 2025 vượt quá chi tiêu quốc phòng. Với thâm hụt ngân sách vẫn còn lớn, mỗi đợt tăng lãi suất dài hạn kéo dài đều trực tiếp làm tăng chi phí tái cấp vốn, gây lo ngại về nguồn cung trái phiếu kho bạc và tạo ra áp lực lãi suất thực đối với các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.