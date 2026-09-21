Giá vàng hôm nay 21.9.2026: Thế giới tiếp tục tăng 3 tuần liên tiếp

Giá vàng miếng SJC mở cửa đầu ngày với tăng giảm trái chiều. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC giữ giá vàng miếng SJC không thay đổi so với cuối tuần qua, mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Còn ACB giảm mỗi lượng vàng 500.000 đồng, mua vào 144,3 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng. Riêng Công ty Mi Hồng tăng 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 144,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng… Vàng nhẫn cũng khá ổn định vào đầu tuần, Công ty SJC mua vào ở mức 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 9 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 3 USD mỗi ounce, lên 4.377 USD. Giá vàng vẫn trụ vững ở mức 4.300 USD/ounce dù Mỹ tăng lãi suất do nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng vẫn ở mức cao. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường cứng rắn khi tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát dai dẳng. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm dao động quanh mức 5%, một mức quan trọng về mặt tâm lý. Thay vì giảm trước những thông tin trên thì vàng lại tăng liên tiếp 3 tuần qua. Các nhà phân tích cho rằng lý do đằng sau sự ổn định của vàng tương đối đơn giản khi các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến những thay đổi nhỏ trong lãi suất và tập trung vào các yếu tố cấu trúc lớn hơn hỗ trợ nó, bao gồm tình hình tài chính chính phủ xấu đi, lạm phát dai dẳng, bất ổn địa chính trị và sự thay đổi trong phân bổ dự trữ toàn cầu.

Mặc dù bối cảnh cơ bản vẫn thuận lợi, các nhà phân tích cho rằng vàng vẫn cần vượt qua một số rào cản kỹ thuật quan trọng trước khi thị trường có thể thiết lập được sự phục hồi bền vững hơn. Giá vàng đang kiểm tra xu hướng giảm tương đối mạnh từ mức đỉnh tháng 8 quanh mức 4.700 USD một ounce, tập trung vào vùng kháng cự giữa 4.420 và 4.440 USD. Nếu giá vượt qua vùng đó sẽ củng cố thêm triển vọng phục hồi bền vững hơn hướng tới đường trung bình động 200 ngày, hiện ở mức khoảng 4.540 USD.

Thị trường vàng theo dõi một số thông tin kinh tế sẽ được công bố trong tuần này. Cụ thể, dữ liệu PMI sơ bộ toàn cầu của S&P; quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ; đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan. Thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến dữ liệu sản xuất của Mỹ. Trong khi đó, một loạt các phát biểu của các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tạo ra một số rủi ro về mặt thông tin. Thị trường sẽ theo dõi sát sao mọi dấu hiệu về quan điểm của các quan chức đối với lộ trình chính sách tiền tệ sau đợt tăng lãi suất tuần này, và đặc biệt là liệu lạm phát dai dẳng có đòi hỏi phải thắt chặt hơn nữa trước cuối năm hay không.