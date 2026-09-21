Một số cửa hàng kim cương hoạt động trở lại

T HANH TOÁN KIM CƯƠNG SAU 14 THÁNG

Hôm qua, thông tin cửa hàng kim cương của Công ty CP Cashion hoạt động trở lại sau 2 tháng tạm dừng hoạt động nhận được sự chú ý của nhiều người. Theo quan sát của PV Thanh Niên, quanh khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM), một số cửa hàng kim cương như Quế Jewelry, Hoàng Thứ Jewelry, Thiên Thiên Ngọc... cũng đã mở. Tuy nhiên ở khu vực chợ An Đông, nơi tập trung đông đảo các tiệm đá quý của TP.HCM, không khí ảm đạm vẫn bao phủ. Ghi nhận trưa ngày 20.9, các tiệm Kim Châu, Ngọc Tâm, Ngọc Thắm, Kim Khiết, Kim Lý… vẫn đóng kín cửa. Một số tiệm vàng bạc đá quý quanh khu vực này vẫn hoạt động nhưng không nhiều khách giao dịch. Tại TP.Cần Thơ, tiệm kim cương nổi tiếng Kimberly đã đóng cửa 2 tháng nay và vẫn chưa có dấu hiệu mở lại. Trang fanpage Kimberly - Diamond Jewelry và kênh TikTok Trang sức Kim cương Kimberly từng hoạt động sôi nổi trước đây cũng ngừng cập nhật nhiều tuần qua.

Các cửa hàng kim cương tại khu vực chợ An Đông (TP.HCM) đóng cửa ngày 20.9 Ảnh: Thanh Xuân

Mặt khác, dù hoạt động trở lại nhưng các tiệm kim cương siết chính sách thu mua hơn trước, đặc biệt là thời gian thanh toán kéo dài hơn 1 năm. Nhân viên tiệm Hoàng Thứ Jewelry cho biết khách hàng đăng ký bán sản phẩm vào thời điểm này thì đến tháng 11 và 12.2027 mới đến hạn thanh toán. "Khách vẫn giữ sản phẩm trang sức, tiệm chỉ ghi nhận nhu cầu trước về việc bán kim cương của khách. Mong khách thông cảm!", người này nói.

Cửa hàng Cashion thì siết hơn theo nhóm hóa đơn. Cụ thể, với các hóa đơn phát sinh trước ngày 19.7.2026, Cashion tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu kim cương 50% giá trị, tiến độ thanh toán chia thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Đối với hóa đơn phát sinh từ ngày 19.7.2026, sản phẩm được xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra sản phẩm. Đối với sản phẩm sau 2 ngày, tiến độ thanh toán cũng được chia thành 5 đợt thanh toán trong vòng 120 ngày.

Điều kiện thu đổi là khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ (CCCD/Căn cước hoặc hộ chiếu) hoặc xác thực qua VNeID mức 2; hóa đơn mua sản phẩm do Cashion phát hành. Trường hợp không còn hóa đơn, Cashion hỗ trợ tra cứu khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin mua hàng; giao dịch chỉ thực hiện sau khi xác minh thành công. Trường hợp không có hóa đơn, không trích lục được hóa đơn, Cashon từ chối thu đổi. Đối với kim cương có giấy kiểm định PNJ Lab (P-Lab) và các loại giấy kiểm định không phải của GIA/IGI sẽ trừ phí mất giấy kiểm định 100.000 đồng/kiểm định cho mọi kích thước kim cương. Bảng giá trừ phí mất giấy kiểm định là giấy của GIA/IGI và theo kích thước kim cương dao động từ 1,5 - 18,2 triệu đồng.

Ngược lại, cách đây 5 ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bất ngờ thông báo rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chính sách thu đổi mới vẫn chưa đưa ra áp dụng rút ngắn cụ thể cho sản phẩm nào, thời gian rút ngắn còn lại bao nhiêu ngày. Trước đó, công ty chia ra 5 đợt thanh toán trong vòng 120 ngày. Mặc dù lượng khách hàng bán lại kim cương đã giảm nhưng Công ty PNJ vẫn phải tính toán vấn đề cân đối nguồn lực tài chính.

Theo công bố cuối tháng 7, PNJ đã bỏ ra 7.000 tỉ đồng mua lại sản phẩm từ khách hàng. Doanh số thu mua lại các sản phẩm của PNJ lớn gấp nhiều lần bán ra. Công ty cũng đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT PNJ). Nguồn tiền cho vay từ việc bán 25 triệu cổ phiếu của 2 con bà Dung. Tại báo cáo bán niên hợp nhất mới đây, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 38% so với báo cáo lập trước đó, lợi nhuận còn 728,5 tỉ đồng. Không những vậy, công ty còn thực hiện trích lập dự phòng cho hàng hóa đã bán ra 7 năm trước. Tổng cộng khoảng 3.684 tỉ đồng dự phòng ở 2 nhóm lớn, gồm 1.416,8 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho và 2.267,3 tỉ đồng dự phòng tổn thất liên quan chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Giao dịch tại các tiệm vàng vẫn chưa nhiều (ảnh chụp trưa 20.9) Ảnh: Thanh Xuân

C HƯA THẬT SỰ HỒI PHỤC

Dù một số cửa tiệm đã hoạt động trở lại, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM, nhìn nhận thị trường kim cương, và cả thị trường vàng, chưa có dấu hiệu hồi phục. Các tiệm vàng bạc đá quý mở cửa từ sáng đến tối nhưng chỉ có vài khách vào xem và giao dịch. "Nói chung là vắng tanh", theo ông Dưng. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận xét việc một số tiệm kim cương mở cửa là tín hiệu cho thấy khủng hoảng thị trường kim cương đã có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, dù làn sóng bán tháo đã dừng lại nhưng niềm tin vẫn chưa phục hồi. Đối với những thương hiệu mới, lượng khách hàng chưa nhiều thì thời gian để khôi phục niềm tin có thể được tính bằng năm. Với những thương hiệu chịu ảnh hưởng mạnh hơn, quá trình có thể kéo dài hơn nữa.

Một vấn đề đáng chú ý hiện nay, theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, một số doanh nghiệp tính toán thực hiện chính sách thu đổi kim cương, trang sức như nước ngoài, đó là không có chính sách thu mua hay đổi trả. Trên thị trường quốc tế, kim cương chủ yếu được nhìn nhận như một sản phẩm trang sức. Một khách hàng có thể chấp nhận mua sản phẩm của các thương hiệu quốc tế như Cartier với giá cao bởi giá trị họ nhận được bao gồm thương hiệu và giá trị tinh thần. Trong khi đó, tại VN, người tiêu dùng từ lâu có xu hướng xem kim cương vừa là trang sức vừa là một loại tài sản có khả năng quy đổi thành tiền. Chính vì vậy, lượng khách mua kim cương khá nhiều do tỷ lệ thu đổi lại lên đến 90 - 95% giá bán ra trước đó. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, doanh nghiệp trong nước nếu giảm tỷ lệ thu đổi hoặc kéo dài thời gian thu đổi sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý người tiêu dùng. Việc thay đổi chính sách thu đổi quá đột ngột có thể khiến người tiêu dùng tiếp tục thận trọng trong việc mua mới.

"Nếu tất cả các thương hiệu cùng thay đổi chính sách thu đổi thì về lâu dài thị trường có thể hình thành một thói quen tiêu dùng mới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, người tiêu dùng cũ có thể chưa chấp nhận sự thay đổi này. Quá trình chuyển đổi có thể cần đến một nhóm khách hàng mới. Nếu trước đây khách hàng quen với mức thu đổi cao, thì thế hệ khách hàng mới có thể dần hình thành thói quen với mức thu đổi thấp hơn. Khi nhóm khách hàng mới đủ lớn, doanh nghiệp mới có thể hình thành chính sách kinh doanh mới phù hợp với thị trường. Do đó, việc chuyển kim cương từ cách nhìn "tài sản có thể quy đổi" sang "trang sức" không thể diễn ra ngay lập tức mà cần một quá trình dài", ông Trọng dự báo.