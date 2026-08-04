Kim cương giảm sập sàn

Giá giảm còn một nửa cũng khó bán

Thành viên tham gia các hội mua bán kim cương tăng lên khá nhanh khi có lượng khách hàng của các tiệm kim cương đã đóng cửa loay hoay không biết bán ở đâu. Chỉ trong 3 ngày, số thành viên tham gia nhóm thanh lý kim cương lên đến 1.200 người. Đơn cử như nhiều khách hàng của Công ty TNHH Trang sức Kim cương PJA (PJA Diamond & Jewelry) tại TP.HCM đang rao bán khá nhiều sau khi doanh nghiệp này chính thức gửi thư chào tạm biệt từ ngày 17.7.

Một khách hàng tên J.D đăng trên nhóm thanh lý kim cương: "Mình cần bán nguyên món chịu lỗ viên và vỏ 350 triệu". Kèm theo đó là hình ảnh chụp chiếc nhẫn với viên chủ là 8,83 ly, nước J, VS2… có giá hơn 428 triệu đồng, còn giá vỏ nhẫn hơn 101,8 triệu đồng. Tổng cộng của chiếc nhẫn này gần 530 triệu đồng, chính chủ bán 350 triệu đồng, giảm 200 triệu đồng so với giá mua trước đó. Một trường hợp khác bán lắc tay vàng 750 đính kim cương tấm của PJA với giá 33 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá mua trên giấy. Một số thành viên trả giá mua lại 20 - 25 triệu đồng…

Kim cương giá vài trăm triệu bán qua mạng ẢNH: NGỌC THẠCH

Trên trang Facebook Thanh lý kim cương thiên nhiên của các shop đóng cửa, một thành viên rao bán nguyên bộ bông tai và nhẫn với giá... bất ngờ. "Mình muốn bán 2 món trang sức hoa tai và nhẫn kim cương có giấy kiểm định GIA: Hoa tai đính viên chủ 5 ly, độ sạch VVS, nước J và vỏ hoa tai giá cả vỏ và viên 39,9 triệu đồng. Nhẫn viên chủ 6 ly 3 nước hạ, độ sạch VVS, và vỏ nhẫn + chiếc nhẫn đeo cặp (đính kim luôn), giá 110 triệu".

Hay những viên kim cương giá giảm giá hơn một nửa mà vẫn không bán được. Bà K.T rao: "mua kim cương 6,8 ly chưa bao giờ rẻ hơn thế, giá 209 triệu còn 85,3 triệu. Cam kết nguồn gốc rõ ràng". Người tên N.H bán một chiếc nhẫn kim cương Cushion có giấy GIA với viên chủ 7,37 ly, VS2 giá "760 triệu còn 350 triệu". Ngay tức thì có người trả giá 150 triệu đồng nhưng chính chủ đòi 300 triệu đồng.

Dù vậy, một người kinh nghiệm lâu năm sau khi xem thông số trên giấy GIA của chiếc nhẫn này nói, dù giảm hơn một nửa nhưng giá bán vẫn đang cao hơn giá nhập vào của công ty, chỉ tầm 200 triệu đồng/viên.

Giá công ty cũng giảm mạnh

Các công ty cũng giảm mạnh giá kim cương thời gian gần đây. Công ty J. (có trị sở TP.HCM) đồng loạt giảm giá 8% viên kim cương rời. Một viên kim cương có kích thước 4,5 ly, màu F, độ tinh khiết VS2 có giá giảm từ 21,57 triệu đồng xuống 19,84 triệu đồng. Đối với những viên kim cương có kích thước lớn, giá giảm mạnh hơn, lên 11%. Cùng là kim cương kích thước 6,3 ly nhưng giá dao động từ 165 đến 260 triệu đồng mỗi viên. Hay viên kim cương 6,8 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1 có giá giảm từ 446,35 triệu đồng xuống 397,25 triệu đồng, giảm hơn 49 triệu đồng, tương đương 11%.

Tham khảo giá trên trang web Thế giới kim cương, viên 6,8 ly có giá dao động từ 340 - 520 triệu đồng/viên. Thế nhưng cũng một viên kích thước 6,8 ly, ở một tiệm kim cương khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM) báo giá khoảng 170 triệu đồng. Nhân viên tiệm cho biết, do khách mua viên lớn ít mà nay tiệm đang cần thanh khoản nên bán với giá này.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty Vàng Đối tác mới lưu ý, việc xác định giá kim cương phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của viên đá. Một viên kim cương 6,3 ly nhưng giá có thể dao động từ 2.000 đến 7.000 USD. Chất lượng của viên đá ngoài trọng lượng (carat), độ tinh khiết (clarity), màu sắc (color) và cả giác cắt (cut). Một viên hội tụ 3 yếu tố trên nhưng giác cắt không đẹp sẽ bị giảm mạnh độ lấp lánh, trông xỉn màu và có giá trị thấp hơn nhiều. Những thông số này chỉ có người có nghề mới nhìn ra được chất lượng kim cương. Người tiêu dùng thường chỉ dựa vào giấy kiểm định để xác định giá viên kim cương nhưng điều này cũng sẽ không chuẩn xác.

"Giá kim cương được xác định trên 4 tiêu chuẩn trên nên bảng giá rất phong phú, chỉ cần lệch một tiêu chuẩn thì giá có thể chênh nhau vài triệu đến vài chục triệu là bình thường. Kim cương là mặt hàng khá đa dạng nên giá của nó phụ thuộc vào từng viên khác nhau, không như giá vàng. Do vậy, người dân không nên mua bán kim cương qua mạng vì rẻ mà bỏ qua khâu kiểm định", ông Nguyễn Ngọc Trọng cho hay.