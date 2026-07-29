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Kinh tế Ngân hàng

Giả mạo Công ty SJC thu mua kim cương thương hiệu khác

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Hiện trên trang Facebook, các hội nhóm mua bán kim cương lan truyền thông báo của Công ty SJC triển khai chương trình thu mua tài sản của các thương hiệu khác. Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cảnh báo đây là thông tin giả mạo công ty và khách hàng cẩn thận lừa đảo.

Trên hội nhóm mua bán kim cương, một người tham gia ẩn danh đăng thông báo của SJC chương trình thu mua tài sản. Tài sản tiếp nhận gồm kim cương rời (có hoặc không có chứng thư), kim cương gắn trên trang sức, trang sức kim cương, tài sản của PNJ, tài sản của Kim Lý, tài sản của các thương hiệu khách đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của SJC.

Giả mạo Công ty SJC thu mua kim cương thương hiệu khác- Ảnh 1.

Trang fanpage giả mạo SJC

ẢNH: CMH

Thông báo này đưa ra 2 lựa chọn cho khách hàng. Đó là quy đổi sang vàng tích trữ SJC với điều kiện quy đổi theo giá trị thực tế sau kiểm định; đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị tài sản. Miễn phí kiểm định (đối với tài sản đủ điều kiện). Phương án 2 là nhận tiền theo lộ trình thanh toán theo cam kết trong thời gian tối đa 30 ngày. Cụ thể, thời gian thanh toán T+1 ngày là 50%, T + 15 ngày là 30%, T+30 ngày là 20%.

Quy trình giao dịch đăng ký trực tuyến trước khi đến cửa hàng, mỗi cơ sở tiếp nhận 50 hồ sơ/ngày. hệ thống tự động mở lịch chờ cho ngày tiếp theo khi đủ số lượng tiếp nhận.

Đại diện Công ty vàng bạc đá quý SJC khẳng định trang fanpage giả mạo SJC đăng thông báo trên. Đây không phải chương trình do công ty đưa ra. Hiện nay công ty không triển khai dịch vụ đăng ký trực tuyến cho khách hàng, cũng như không có trang facebook. Do đó khách hàng cẩn thận bị lừa đảo. Khách hàng có nhu cầu giao dịch có thể trực tiếp đến công ty.

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