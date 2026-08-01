Cảnh giác lừa đảo mua bán vàng, kim cương

Lừa đảo vàng giả, vàng non, vàng trực tuyến...

Trong bối cảnh nhiều người đang có nhu cầu bán vàng, kim cương, trang sức đá quý, nhiều fanpage giả mạo đã và đang mọc lên. Mới nhất, các nhóm lừa đảo tạo lập hàng loạt trang mạng xã hội mạo danh hoặc lập lờ tên SJC như SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội… đăng thông tin về chương trình thu mua tài sản của các thương hiệu khác. Theo đó, tài sản tiếp nhận gồm kim cương rời (có hoặc không có chứng thư), kim cương gắn trên trang sức, trang sức kim cương, tài sản của PNJ, tài sản của Kim Lý, tài sản của các thương hiệu khác đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của SJC. Nội dung chương trình thu mua đưa ra 2 lựa chọn cho khách hàng. Thứ nhất là quy đổi sang vàng tích trữ SJC với điều kiện quy đổi theo giá trị thực tế sau kiểm định; đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị tài sản; miễn phí kiểm định (đối với tài sản đủ điều kiện). Phương án 2 là nhận tiền theo lộ trình thanh toán theo cam kết 3 đợt trong thời gian tối đa 30 ngày. Quy trình giao dịch đăng ký trực tuyến trước khi đến cửa hàng, mỗi cơ sở tiếp nhận 50 hồ sơ/ngày. Đáng nói là trong số những fanpage giả này, một số trang có gắn tick xanh nên khiến nhiều người tin tưởng.

Mua, bán kim cương coi chừng sập bẫy lừa Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngay sau đó, Công ty Vàng bạc đá quý SJC đã khẳng định thông báo nói trên là giả mạo, từ các trang không thuộc SJC. Công ty không đưa ra chương trình, không triển khai dịch vụ đăng ký trực tuyến cho khách hàng, cũng như không có trang Facebook.

Dù vậy, vẫn có nhiều người sập bẫy. Mới đây, ông H.T.L (TP.HCM) cho biết bị lừa hơn 30 triệu đồng sau khi đăng ký mua vàng trên một fanpage mang tên "SJC TP.HCM" có tick xanh. Trang này quảng bá chương trình kỷ niệm 38 năm thành lập SJC, tặng 1 phân vàng cho 100 khách hàng đầu tiên mua trực tuyến và yêu cầu người mua thanh toán trước tối thiểu 50% giá trị đơn hàng để giữ suất do lượng khách đăng ký rất đông trong khi số lượng vàng bán ra mỗi ngày có hạn. Không dừng lại ở đó, sau khi khách hàng chuyển tiền, kẻ lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm tăng giá trị giao dịch. Chẳng hạn, nếu khách mua thêm 2 chỉ vàng theo hóa đơn mới sẽ được tặng thêm 0,5 chỉ vàng miếng SJC. Các đối tượng còn khẳng định đây là chương trình tri ân dành cho những khách hàng "thanh toán đúng giờ vàng", qua đó tạo tâm lý khẩn trương để thúc ép nạn nhân chuyển tiền.

Một hình thức lừa đảo khác là bán vàng giả. Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là tiếp cận người dân hoặc tiệm vàng, giả vờ có dây chuyền hoặc nhẫn vàng cần bán gấp với giá rẻ hơn thị trường. Để tạo lòng tin, các đối tượng dùng bút thử hoặc máy soi giả chứng minh đó là "vàng thật". Khi kiểm tra lại, nhiều người tá hỏa phát hiện hàng chỉ là kim loại được mạ vàng. Tương tự, các đối tượng lừa đảo cũng dùng vàng giả, vàng non tuổi nhưng gắn móc khóa vàng thật để qua mặt các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ vàng vật chất, giá vàng liên tục biến động kéo nhiều người đầu tư vàng trực tuyến để kiếm lời. Tuy nhiên, lời đâu không thấy, chỉ thấy mất tiền. Mới đây, Công an TP.Hà Nội ghi nhận vụ việc một phụ nữ trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỉ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng tự xưng "liên kết với ngân hàng Mỹ", cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Khi người phụ nữ này nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Đến khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền như phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch... Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không cho thực hiện rút tiền.

Kim cương nhộn nhịp trên chợ mạng

Trong bối cảnh hàng loạt các cửa hàng vàng bạc, đá quý tạm đóng cửa, "chợ" kim cương trên các hội nhóm mạng xã hội như Facebook hoạt động rầm rộ. Tại trang Hội mua bán kim cương, một thành viên tên N.V rao bán "một số viên Emerald Shape 4,5 ly giá gốc khoảng 15 triệu đồng, SALE còn 5 triệu đồng. Xuất hóa đơn hợp pháp, giá thành rất tốt…". Một số thành viên khác rao bán kim cương kèm theo giấy kiểm định GIA với giá rẻ bất ngờ, chẳng hạn viên 4,5 ly, nước D, VVS1 có giá 11,5 triệu đồng… Hay có người đăng bán lại đôi bông tai 5,4 ly với giá 1,5 triệu đồng vàng 10k kèm theo clip quay về sản phẩm...

Cần giao dịch vàng tại những doanh nghiệp, cửa hàng uy tín để tránh thủ đoạn lừa đảo bằng vàng giả, vàng non tuổi Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA), cảnh báo khách hàng của những tiệm vàng, kim cương tạm ngừng hoạt động cần bình tĩnh để không rơi vào bẫy của kẻ gian. "Các tiệm tạm thời dừng hoạt động không có nghĩa là đóng cửa nên khách hàng cần bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thống để tránh đưa ra quyết định sai lầm gây thiệt hại về tài chính. Nguyên tắc quan trọng trong giao dịch đá quý là "mua ở đâu thì bán ở đó". Việc quay lại đúng cửa hàng hoặc doanh nghiệp mình đã mua giúp đảm bảo tính xác thực và quy trình thu mua thuận tiện hơn", ông Dưng nhấn mạnh và lưu ý thêm hiện nay có nhiều trang web lừa đảo được lập ra với thông tin giả mạo về việc thu mua kim cương kèm theo các phương án thanh toán hấp dẫn. "Tôi không tin đây là thật, nếu không có ý lừa đảo thì cũng có thể là hình thức ép giá người tiêu dùng", ông Dưng khẳng định và cho biết việc thu mua kim cương không thể diễn ra tức thì chỉ bằng mắt thường. Trước khi thu mua lại sản phẩm kim cương, cửa hàng hay người mua sẽ phải thực hiện kiểm tra thực tế viên kim cương dựa trên các tiêu chuẩn (như tiêu chuẩn 4C), sử dụng máy móc để đối chiếu mã số cạnh được khắc laser trên viên kim cương xem có khớp với giấy tờ hay không, đánh giá lại chất lượng sau quá trình sử dụng, xem viên đá có bị trầy xước hay không... "Việc giao một viên kim cương ở một cửa hàng khác hoặc nơi không tin tưởng có thể sẽ dẫn đến tình trạng rủi ro tráo đổi viên kim cương thật bằng một viên kém chất lượng hơn", ông Nguyễn Văn Dưng cảnh báo.