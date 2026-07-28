Đìu hiu cảnh cửa đóng, then cài tại các tiệm vàng, kim cương

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Xu hướng đóng cửa, tạm ngưng hoạt động của các tiệm vàng, kim cương tại TP.HCM vẫn chưa chấm dứt. Tại những nơi được mệnh danh là "thủ phủ" trang sức, cảnh cửa đóng, then cài hết sức đìu hiu.
Thị trường vàng bạc đá quý ngày 28.7 khá trầm lắng. Là địa điểm khách hàng đến giao dịch đông nhất vào tuần trước, thế nhưng chúng tôi không khỏi bất ngờ với cảnh vắng vẻ khác thường khi đến Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM) trong sáng 28.7.
Không khí trầm lắng bao phủ cả thị trường kim cương khi xu hướng các tiệm đóng cửa hoạt động vẫn gia tăng. Ghi nhận trong Trung tâm thương mại An Đông (P.An Đông, TP.HCM), hàng chục sạp bán vàng bạc đá quý đã đóng sập cửa.
Cách Trung tâm thương mại An Đông vài trăm mét, các tiệm vàng bạc đá quý bên trong chợ An Đông cũng tình cảnh tương tự.
Hàng loạt các tiệm kim cương như Quế Jewelry, Nữ trang Kim cương, Chín Tâm... quanh khu vực chợ Bến Thành (P.Bến Thành) vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại.
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