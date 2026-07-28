Đìu hiu cảnh cửa đóng, then cài tại các tiệm vàng, kim cương

Thị trường vàng bạc đá quý ngày 28.7 khá trầm lắng. Là địa điểm khách hàng đến giao dịch đông nhất vào tuần trước, thế nhưng chúng tôi không khỏi bất ngờ với cảnh vắng vẻ khác thường khi đến Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM) trong sáng 28.7.

Dù giá vàng đầu giờ sáng đã giảm khá mạnh, mất 1,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 137,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra còn 141,5 triệu đồng mỗi lượng nhưng hiếm hoi khách đến Công ty SJC giao dịch sáng 28.7 ẢNH: THANH XUÂN

Khu vực bán vàng cũng không còn cảnh chờ xếp hàng như những ngày trước

Không khí trầm lắng bao phủ cả thị trường kim cương khi xu hướng các tiệm đóng cửa hoạt động vẫn gia tăng. Ghi nhận trong Trung tâm thương mại An Đông (P.An Đông, TP.HCM), hàng chục sạp bán vàng bạc đá quý đã đóng sập cửa.

Các quầy vàng bạc trong Trung tâm Thương mại An Đông đóng cửa

Chỉ còn mấy bảng hiệu nằm chơ vơ

Cả khu vực vàng bạc đá quý của Trung tâm Thương mại An Đông đìu hiu không có lấy một tiệm mở cửa

Cách Trung tâm thương mại An Đông vài trăm mét, các tiệm vàng bạc đá quý bên trong chợ An Đông cũng tình cảnh tương tự.

Các tủ trưng bày vàng bạc của các tiệm trong chợ An Đông phủ vải

Một số tiệm vàng trong chợ An Đông đóng cửa khiến nhiều khách ngỡ ngàng





Các cửa hàng kim cương phía trước chợ Bến Thành đóng cửa

Hàng loạt các tiệm kim cương như Quế Jewelry, Nữ trang Kim cương, Chín Tâm... quanh khu vực chợ Bến Thành (P.Bến Thành) vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại.

Qua tin nhắn, tiệm kim cương Quế Jewelry tại chợ Bến Thành thông báo hoạt động trở lại vào ngày 3.8

Tiệm kim cương phía sau chợ Bến Thành đóng cửa từ nhiều tuần nay



