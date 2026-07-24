PNJ mua lại vàng bạc đá quý từ 15 -17 giờ mỗi ngày

Theo đó, PNJ quy định khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại từ 15 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Ngoài ra còn công bố danh sách hệ thống cửa hàng thực hiện mua lại, đối với các cửa hàng PNJ còn lại, chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào và được áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành.

PNJ công bố khung giờ mua lại từ 15 -17 giờ mỗi ngày ẢNH: CMH

Danh sách hệ thống cửa hàng thực hiện mua lại gồm 12 cửa hàng ở khu vực Tây nguyên, 13 cửa hàng ở khu vực Đông Nam bộ, 12 cửa hàng tại khu vực miền trung, 25 cửa hàng tại TP.HCM, 20 cửa hàng tại khu vực miền Tây và 28 cửa hàng khu vực miền Bắc. Tổng cộng có 110 cửa hàng trên cả nước của PNJ thực hiện việc mua lại theo 2 phương án giao dịch mua được công bố trước đó.

PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo 2 phương án. Một là chuyển đổi sang sản phẩm của PNJ hoặc nhận theo lộ trình thanh toán trong vòng 120 ngày. Khách hàng cũng có thể vừa chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi, vừa nhận phần còn lại bằng tiền theo lộ trình.

Ngoài lưu ý khung giờ giao dịch mua lại từ 15 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, PNJ còn cho hay "chính sách áp dụng đối với sản phẩm do PNJ bán ra. Việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về mặt cam kết, mà là giải pháp để mọi nghĩa vụ với khách hàng được thực hiện một cách bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có của toàn ngành".