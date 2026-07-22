PNJ chia 5 đợt thanh toán trong 120 ngày với khách bán kim cương nhận tiền

Cụ thể, đợt 1 là ngay thời điểm khách thực hiện bán, tỷ lệ thanh toán 10% trên giá trị mua lại; đợt 2 là T+30 ngày giao dịch sau với tỷ lệ 20%; đợt 3 là T+60 là 25%; đợt 4 là T+90 là 25%; đợt 5 là T+120 với tỷ lệ 20%. Khách hàng có thể lựa chọn phương án kết hợp linh hoạt, tức là chuyển đổi một phần giá trị mua lại sáng sản phẩm PNJ và nhận chi trả tiền cho phần còn lại. Phần giá trị chuyển đổi sang sản phẩm sẽ được áp dụng ưu đãi tương ứng theo từng nhóm sản phẩm, phần giá trị nhận tiền sẽ được thanh toán theo lộ trình 120 ngày.

PNJ áp dụng chính sách thu mua thanh toán trong 120 ngày khi khách yêu cầu tiền mặt ẢNH: T.XUÂN

Riêng đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ Nghị định 232. Khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại từ 15 - 17 giờ mỗi ngày.

Ông Phan Quốc Công - Tổng giám đốc PNJ cho rằng khó khăn hiện nay chủ yếu là áp lực dòng tiền do lượng khách bán lại kim cương tăng mạnh. Công ty sẽ ưu tiên đổi sản phẩm thay vì hoàn tiền ngay; nếu hoàn tiền thì sẽ thực hiện theo lộ trình nhiều đợt nhằm đảm bảo thanh khoản và sự vận hành lâu dài của doanh nghiệp.

"Nguyên tắc là có tiền sẽ thanh toán cho khách hàng sớm nhất có thể. Việc chi trả sẽ phụ thuộc vào khả năng cân đối dòng tiền của doanh nghiệp. Công ty muốn duy trì chính sách mua lại tốt nhất trên thị trường nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tài chính. Doanh nghiệp ưu tiên để khách hàng nhận quyền lợi cao nhất bằng cách đổi sang trang sức khác; đổi sang sản phẩm vàng; hoặc kết hợp nhận một phần tiền mặt và một phần sản phẩm. Những khách hàng lựa chọn đổi sản phẩm sẽ được hưởng thêm các chương trình ưu đãi, khuyến mại", ông Phan Quốc Công cho hay.